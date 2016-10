Wadim Tyszkiewicz na Facebooku zwraca się do Mateusza Morawieckiego

"Wydaje nam się, że ci, którzy zarabiają więcej, powinni płacić troszeczkę więcej niż ci, którzy zarabiają mniej" - powiedział wicepremier Mateusz Morawiecki w sobotę w TVP Info, pytany o plany dot. jednolitego podatku, który ma łączyć PIT oraz składki na ZUS i NFZ. Czytaj więcej

Swój komentarz w sprawie propozycji Morawieckiego zamieścił na Facebooku prezydent Nowej Soli Wadim Tyszkiewicz.

"Super-hiper-mega wicepremier Morawiecki dowodzi organoleptycznie, że punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. To tak w kontekście wczorajszego jego wywiadu, o błędnej polityce gospodarczej po 1989 r. Były doradca premiera Tuska i prezes jednego z największych banków udzielający bez skrupułów kredytów w CHF, mający wpływ na rozwój Polski, dzisiaj nam próbuje udowodnić, że Polska jednak jest w ruinie. Jak się możemy czuć, kiedy ktoś nam wciąż wmawia, że jesteśmy nieudacznikami, że niewiele zrobiliśmy, niewiele osiągnęliśmy? A przynajmniej, że można było dużo, dużo, więcej. Na jakiej podstawie? Słowotok to nie dowód. Nie da się już tego słuchać. " - czytamy.

"(...) Pan wicepremier się myli i po prostu wpisuje się w retorykę polityczną PiS. W imię czego? Władzy dla władzy? Panie Morawiecki, ponoć ludzie dzielą się na tych: "co mają prezentacje w Power Poincie", i na tych: "co mają coś konkretnego do powiedzenia". Niestety pan, przynajmniej na razie, zalicza się do tych pierwszych. Oprócz pustosłowia, warto byłoby przejść do konkretów. Czekamy. Np. na obniżenie obciążeń podatkowych i biurokratycznych dla pracodawców." - kontynuuje prezydent Nowej Soli.

"A Polska, to piękny, rozwijający się kraj i nikt nas nie przekona, jak wmawia nam nadpremier i nadprezydent Kaczyński, że czarne jest białe, a białe- czarne.

Zjeździłem pół świata, bywam cyklicznie od kilkunastu lat w miastach partnerskich w całej Europie. Widzę, jak się w wielu europejskich miastach czas zatrzymał się w miejscu, a my zrobiliśmy gigantyczny postęp. To nie tylko moja ocena, ale przede wszystkich gości odwiedzających nas co kilka lat. Wiem gdzie byliśmy i gdzie jesteśmy. Wiem jaki postęp zrobiliśmy my, w porównaniu z innym europejskimi miastami. Zawsze coś można zrobić lepiej. To wiemy. Tylko co innego tylko gadać, a co innego zrobić." - kończy Tyszkiewicz.

Zobacz post prezydenta Nowej Soli