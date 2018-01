Leszek Balcerowicz: Znów mamy propagandę w stylu Gierka

Przy polityce PiS czeka nas stopniowe spowolnienie w doganianiu krajów rozwiniętych. Poważny wstrzšs wystšpi, jeżeli wyraŸnie pogorszy się zewnętrzna koniunktura – mówi były wicepremier, minister finansów i szef NBP Leszek Balcerowicz w rozmowie z Andrzejem Stecem i Jackiem Nizinkiewiczem.

Rzeczpospolita: „Rzeczpospolita" rozpoczęła rok od listu otwartego, czyli apelu ekonomistów do rzšdu o podjęcie prac nad wprowadzeniem euro. Dlaczego nie podpisał się pan pod tym apelem?

Dlatego, że należy zaczynać od strategii, a nie od szczegółów. A strategia to wybór najważniejszego celu przy ograniczonych zasobach. I z tego punktu widzenia priorytetem dla demokratycznej opozycji w Polsce powinna być obrona i odbudowa państwa prawa z ustrojowych zniszczeń w prokuraturze, w Trybunale Konstytucyjnym, w sšdach. Jako zwolennik wolnoœci gospodarczej stawiam to na pierwszym miejscu. Na drugim miejscu jest przeciwdziałanie upolitycznieniu gospodarki.

Nie czas na przygotowanie Polski do przyjęcia unijnej waluty?

Euro jest rodzajem systemu pieniężnego i doœwiadczenie pokazuje, że pomaga takim krajom, jak Niemcy, Holandia, ale niekoniecznie Grecji. Jeżeli kraj ma słabe fundamenty typu finanse publiczne, elastycznoœć gospodarki, a wchodzi do strefy euro, może jeszcze sobie zaszkodzić. Euro jest dobre dla dobrych, a złe dla złych.

A dla Polski?

W Polsce trzeba bronić fundamentów w sferze prawa i gospodarki, bez których nie ma dobrego wejœcia do sfery euro. Postawienie sobie przyjęcia euro za cel strategiczny byłoby błędem. Nie chcę powiedzieć, że jestem przeciwnikiem euro, tylko że sš sprawy ważniejsze. Ponadto, by przyjšć euro, należałoby zmienić konstytucję. A jakie sš tego perspektywy?

Apel o podjęcie prac przez rzšd w sprawie przyjęcia euro jest dla pana mało ważny?

Najważniejsza jest dla mnie strategia działania w obecnych warunkach, dlatego angażuję się w obronę państwa prawa i wolnoœci gospodarczej.

Mamy dobrš zmianę w rzšdzie. Mamy premiera, który zna się na gospodarce, a mniej na polityce. Mamy praktyków odpowiedzialnych za teki gospodarcze...

Jakich praktyków? Czy Morawiecki, Emilewicz, Gowin odkręcš tę skandalicznš antykonstytucyjnš legislację, która miała miejsce w ostatnich dwóch latach? Panowie chyba żartujš, powtarzajšc ich slogany. Inteligentni ludzie nie dajš się nabrać na slogany. Nie należy mylić zmiany polityków ze zmianš polityki. My potrzebujemy teraz odbudować państwo prawa. Kalkulacja Kaczyńskiego i PiS jest przejrzysta: już osišgnęliœmy poprzez niekonstytucyjne ustawy „dobrš zmianę", a teraz jš „sprzedamy" w kraju i na Zachodzie (w co wštpię). To przypomina manewry PiS przed wyborami w 2015 r., gdy ogłoszono, że to Gowin, a nie Macierewicz, będzie ministrem obrony. Nie można dać się oszukiwać.

Uważa pan premiera Morawieckiego czy minister Czerwińskš za taki puder na Jarosławie Kaczyńskim?

A czy panowie czytali, co Morawiecki opowiadał zagranicznym dziennikarzom o polskim sšdownictwie? Donosił na polskich sędziów. Jego wypowiedzi na ten temat sš równie skandaliczne, a może i gorsze niż wypowiedzi Beaty Szydło. Ludzi trzeba oceniać nie po tym, jak wyglšdajš, ale co robiš. Morawiecki jest absolutnie wiernym pisowcem. Poza tym fakt, że pracował kiedyœ w banku, nie musi oznaczać, że zna się na gospodarce.

Ale przecież to pana kolega, ekonomista?

No to co? W Polsce jest wiele tysięcy ekonomistów. Ludzi trzeba oceniać po tym, czy kłamiš, oszukujš i manipulujš. Najważniejsze jest pytanie, czy dana osoba postępuje przyzwoicie, czy nie. Dla mnie Morawiecki postępuje nieprzyzwoicie. Jego ataki na przeszłoœć wpisujš się w twierdzenie, że mieliœmy Polskę w ruinie. Najbardziej haniebne rzeczy opowiada o sędziach.

Tymczasem WIG właœnie bije historyczny rekord. Polska gospodarka pędzi w tempie 5 proc...

Na podstawie krótkookresowych wskaŸników nie należy oceniać przyszłoœci. A najważniejszym wskaŸnikiem jest to, ile mamy polityki w gospodarce, ile mamy konkurencji, ile mamy odtworzonych monopoli. Co się stanie z finansami publicznymi, gdy przyjdzie spowolnienie? A ono wczeœniej czy póŸniej nas dotknie. Ja wiem, że jest wielu analityków bankowych, którym płacš za to, aby omawiali bieżšcy kwartał. Ale to nie jest dobre Ÿródło informacji. Możemy w 2018 r. rozwijać się nawet 5 proc. I co z tego? Grecja czy Argentyna, gdy zmierzały do katastrofy, też miały imponujšce tempo wzrostu, głównie ze względu na sprzyjajšce czynniki zewnętrzne. Obecnie mamy wyraŸnš poprawę koniunktury na całym œwiecie, w tym w UE.

Czyli nie widzi pan nic dobrego w gospodarczej wizji rzšdu Morawieckiego? Innowacje, technologie, elektromobilnoœć, uszczelnianie systemu...

Na miłoœć boskš, zastępowanie prywatnej gospodarki rosnšcym interwencjonizmem polityków to dobry kierunek?! Normalnie takie inwestycje robiš firmy prywatne. Teraz nagle okazuje się, że jest grupa ludzi, która za publiczne pienišdze może udawać kapitalistów, tyle tylko, że niczym nie ryzykujš. I na dodatek przedstawiajš się jako dobrodzieje. Przykład? Polski Fundusz Rozwoju z prezesem Borysem na czele, który z niektórymi innymi instytucjami publicznymi tworzy swego rodzaju układ nacjonalizacyjny.

Rumuni, którzy rozwijajš się jak szaleni, chcš skopiować plan Morawieckiego i zorganizować podobny fundusz u siebie?

No i co z tego? Może pan jeszcze Łukaszenkę doda jako przykład? Warto przypomnieć, na czym polegał socjalizm: na wyparciu własnoœci prywatnej przez państwowš. Jeżeli pod hasłem „repolonizacji" nacjonalizuje się banki, to idziemy w tę stronę. To bardzo zły kierunek. WeŸmy za przykład hiszpańskie „cajas". To były banki polityczne, działajšce regionalnie, które pod presjš politycznš finansowały kredyty na np. aquaparki. Niemal wszystkie zbankrutowały. W Słowenii ponad 70 proc. aktywów bankowych było w rękach państwa. Padły. Pod rzšdami PiS udział własnoœci państwowej w bankach wzrósł do ponad 40 proc. Przed nami jest Białoruœ i Rosja. Mówię o tendencji. Polska i tak ma za dużo państwa w gospodarce. Jesteœmy na pierwszym miejscu w OECD, jeœli chodzi o zakres interwencji państwowej w gospodarce. I to sš dane z 2015 roku.

Po globalnym kryzysie z 2007–2008 roku państwa zachodnie też przejmowały banki.

To fałszywa analogia. Trzeba odróżnić przejœciowe ratowanie banku prywatnego od przejmowania go, by zwiększyć udział polityków w spółce. Badania Banku Œwiatowego dowodzš, że banki państwowe padajš znacznie częœciej niż prywatne. Powód? Upolityczniony rozdział kredytów.

WeŸmy Unię Europejskš i chociażby sektor energetyczny. Czy Francja, Niemcy nie udajš niewidzialnej ręki rynku, realizujšc jednoczeœnie rzšdowš strategię?

Niemcy czy Francja majš dużo mniejszy udział własnoœci państwowej niż my. Ponadto nie wszystko, co jest na Zachodzie się sprawdziło. Na przykład wprowadzenie przez socjalistów 35-godzinnego trybu pracy we Francji. To wielki niewypał. I bardzo trudno odwracalny, bo zyskał popularnoœć. Mniej pracujesz, a zarabiasz tyle samo. Uderzenie w gospodarkę. A partia Razem to proponuje i to w sytuacji, gdy zatrudnienie w Polsce będzie spadać wskutek obniżenia wieku emerytalnego oraz 500+.

W praktyce jednak w takich Niemczech czy zwłaszcza we Francji polskim prywatnym firmom trudno działać, przejmować, częœciej majš kontrole, problemy ze zdobyciem zgód tamtejszych urzędów... Jest większy protekcjonizm.

Nie potrafię się odnieœć do takich stwierdzeń. Nie znam głębszych badań, które by to pokazywały. A poza tym co z tego miałoby wynikać? Mamy pójœć na wojnę z naszymi głównymi partnerami w UE?

Podsumowujšc, jakš ocenę wystawia pan polityce gospodarczej rzšdu?

Kilka miesięcy temu FOR przedstawił raport na temat perspektyw polskiej gospodarki. Rok pracy. Pokazujemy, od czego zależy jej rozwój: od tego, ile ludzi będzie pracować oraz jak szybko będzie rosła ich wydajnoœć. Polityka PiS osłabia obydwa czynniki. Ten pierwszy wskutek obniżenia wieku emerytalnego i programu 500+. Ten drugi wskutek rosnšcego upolitycznienia gospodarki. Im więcej jest polityków w gospodarce, tym mniej jest w niej konkurencji i innowacji. Dlatego w dłuższym okresie tempo wzrostu naszej gospodarki będzie spadać – tak długo, jak długo będzie realizowana pisowska polityka. Ponadto PiS, zamiast zwiększać odpornoœć naszej gospodarki na ewentualne zewnętrzne wstrzšsy, osłabia jš, szczególnie jeżeli chodzi o finanse publiczne. Znam liczne przypadki na œwiecie, gdzie populiœci zapewniali, że jest dobrze, nic się nie dzieje, ludzie cieszš się konsumpcjš... i przychodzi krach.

Polskš gospodarkę czeka krach?

Tak być nie musi. Ale przy polityce PiS czeka nas stopniowe, wyraŸne spowolnienie w doganianiu krajów rozwiniętych. Poważny wstrzšs wystšpi, jeżeli wyraŸnie pogorszy się zewnętrzna koniunktura. Wtedy do głosu dojdš problemy w finansach naszego państwa.

Widzi pan jakiegoœ czarnego łabędzia na œwiecie?

To jest nieprzewidywalne. Dobra koniunktura nie trwa wiecznie. Nie powinniœmy dzisiaj spać spokojnie.

Czynniki ryzyka?

Pytanie, jak długo będzie trwać wzrost w Chinach przy niereformowaniu systemu gospodarczo-politycznego. Drugi znak zapytania: jak rynki finansowe zareagujš na konieczne podwyższanie stóp procentowych.

Czy przewiduje pan kryzys w Polsce?

Powtórzę: nie można zakładać, że dobra koniunktura w Polsce, napędzana konsumpcjš, a nie inwestycjami, będzie trwała wiecznie. Czy będziemy mieć spowolnienie czy tšpnięcie w gospodarce? Tego nie wiem. Jeżeli na œwiecie, w Niemczech czy w strefie euro koniunktura się załamie, wtedy w Polsce rzšdzonej przez PiS wybuchnš problemy finansów publicznych. Jedziemy po bandzie. Nie należy ulegać propagandzie sukcesu, opartej na wyrywkowej prawdzie (na przykład analizujšc budżet państwa, a nie słabš kondycję całego sektora finansów publicznych).

Uszczelnianie systemu podatkowego to œciema?

Nie. Œciemš jest, jeżeli przypisuje się cały przyrost przychodów z VAT uszczelnianiu systemu. Według MFW połowa tego sukcesu wynika z lepszej koniunktury, 20 proc. to zasługa czynników jednorazowych, a pozostała częœć to efekty uszczelniania, które zresztš w częœci zostały zapoczštkowane lub wzorowane na poprzednikach.

Czyli postuluje pan likwidację programu 500+, podwyższenie wieku emerytalnego, niepodwyższanie kwoty wolnej od podatku...

Nie można mieszać kryteriów. Jeżeli ktoœ zajmuje się politykš, to musi analizować, jak jego zwolennicy zareagowaliby na zmianę programu 500+. Jednym z większych głupstw jest patrzenie na wielkoœci œrednie. Nic nie wynika z danych, że 90 proc. ludzi popiera program 500+, bo każdy lubi dzieci. Trzeba patrzeć, jak się rozkładajš opinie wœród różnych grup społecznych. Ale nie każdy powinien się zabawiać w analityka polityki i pomijać skutki ekonomiczne. Po pierwsze, z kwoty 25 mld zł co roku finansujšcej program 500+ można by wygospodarować jakšœ częœć, która lepiej redukowałaby biedę. Po drugie, te 25 mld to wydatki bez pokrycia, bo przecież w budżecie nie mamy nadwyżki Po trzecie, nie można pomijać faktu, że około 80 tys. kobiet rezygnuje z pracy.

Zgadza się pan, że PiS nie ma z kim przegrać dzisiaj wyborów?

Donald Tusk, będšc premierem, też mówił, że nie ma z kim przegrać. Ale na pewno opozycja powinna się bardziej skonsolidować. Najważniejsza jest obrona i odbudowa państwa prawa i myœlę, że z tym się zgodzi zarówno PO, Nowoczesna, PSL, SLD, jak i partia Razem. To jest najważniejszy wspólny mianownik.

Podziałów w opozycji przybywa.

Jeœli opozycja się podzieli, tak jak w sprawie przerywania cišży, a nie skupi się wokół obrony i odbudowy państwa prawa, to da PiS prezent. ródłem sukcesu Victora Orbána na Węgrzech jest właœnie podzielona opozycja. Oby egoizmy partyjne nie doprowadziły do tego, że przegra cała opozycja, czyli demokracja w Polsce.

W Polsce jest tak, że wybory się przegrywa, a nie wygrywa. Musi być jakiœ powód, przez który partia rzšdzšca traci popularnoœć i władzę. Co to może być w przypadku PiS?

W perspektywie co najmniej roku jest mało prawdopodobne, by sytuacja ekonomiczna w Polsce uległa wyraŸniejszemu pogorszeniu.

Czas sukcesów PiS.

Poprawiajšca się sytuacja gospodarcza nie jest zasługš PiS, lecz zewnętrznej koniunktury. Zwracałbym uwagę na inflację. Nie twierdzę, że musi ona gwałtownie wzrosnšć, ale nie da się wykluczyć, że będzie przyspieszać. Dziœ poziom inflacji jest niski, ale przyspieszanie inflacji między latami jest duże. I to ludzie mogš odczuć. Jednak zgadzam się z twierdzeniem, że czynniki ekonomiczne w najbliższej perspektywie nie zaszkodzš PiS.

Co pokrywa się z kalendarzem wyborczym i seriš elekcji.

Czynniki ekonomiczne sš w polityce bardzo ważne, ale niejedyne. Wielu ludzi w Polsce jest głęboko poruszonych niemoralnoœciš PiS. Te rzšdy to pogarda dla prawdy, dla przyzwoitoœci, dla rzšdów prawa – i w efekcie dla człowieka. W ludziach kumuluje się z tego powodu gniew przeciwko rzšdzšcym, którego nie było wczeœniej po 1989 roku.

Pytanie o alternatywę dla PiS. Zaangażował się pan we wsparcie dla Nowoczesnej. Ryszard Petru miał być liderem opozycji, a stał się liderem opozycji we własnej partii. Jaka jest pana chłodna ocena Nowoczesnej?

Trudno mieć pozytywny stosunek do tego, co robi Ryszard Petru w ostatnich dniach i tygodniach. Z punktu widzenia Nowoczesnej i całej opozycji powinien on działać na rzecz konsolidacji własnej partii. To jest nie tylko kwestia kalkulacji, ale i honoru. Nie bardzo mogę jednak uwierzyć, że istnieje jakaœ zmowa pomiędzy Schetynš a Petru, by pokazać, że oni sš za porozumieniem opozycji, a nowe przywództwo Nowoczesnej jest przeciw.

PO powinna zmienić lidera?

Za dużo ludzi angażuje się w narzekanie na liderów opozycji, traktujšc to jako alibi, by nic nie robić. Nie chcę w tym uczestniczyć. Powtarzam, że cała demokratyczna opozycja powinna się skupić wokół obrony i państwa prawa w Polsce.

Lewica może się skonsolidować?

Byłoby Ÿle, gdyby lewica używała karty daleko posuniętej liberalizacji prawa aborcyjnego i tym uderzała w resztę opozycji. Poza tym mam wrażenie, że dla Adriana Zandberga największymi wrogami sš liberałowie (czyli zwolennicy wolnoœci i państwa prawa), a nie PiS. Ale może się mylę.

Jak pan ocenia „plan Petru"?

Najpierw się coœ spokojnie robi, a póŸniej ogłasza. Ryszard powinien zrezygnować z nadaktywnoœci. Bywa, że spokojna praca, daleko o mediów, jest najlepszš strategiš.

Pański uczeń.

Mam tysišce uczniów. Nie biorę odpowiedzialnoœci za każdego z nich.

Petru to pański wychowanek.

Ryszard napisał u mnie pracę magisterskš na temat Korei Południowej. To była bardzo dobra praca. Nie recenzuję jego osobowoœci.

Petru mógłby być skutecznym recenzentem Morawieckiego? Mógłby stanowić ekonomicznš przeciwwagę dla premiera, punktujšc jego ekonomiczne propozycje?

Jest ogromne pole dla merytorycznej demaskacji diagnoz i planów Morawieckiego. Robimy to w FOR. Na sloganach nie buduje się strategii dla kraju. Jak ktoœ dziesięć razy powie „patriotyzm ekonomiczny", to nie poprawi sytuacji gospodarczej, tylko dewaluuje ważne słowo.

Nie wierzy pan w promowany „patriotyzm ekonomiczny"?

Przecież to destrukcja języka. Używa się słów w innym niż pierwotne znaczeniu. Z patriotyzmem mamy do czynienia, gdy ryzykujšc, robi się coœ dla kraju. Morawiecki używa propagandy w stylu Gierka. Wtedy też w Komitecie Centralnym pracowali specjaliœci od wycišgania słów i zdań, nadajšc im propagandowy charakter. Tak prymitywnš propagandę można tylko obœmiać.

Ale wielu Polakom może spodobać się taka inicjatywa, podobnie jak niepracujšce niedziele.

Kto to popiera? Mieszkańcy wsi, którzy mniej korzystajš z centrów handlowych, niż mieszkańcy miast, którzy korzystajš bardziej. Ci, którzy korzystajš, sš przeciwni. To jest bardzo mętna ustawa Andrzeja Dudy i Piotra Dudy oraz PiS, wbrew tendencjom w Europie. Czy Episkopat myœli, że gdy ludzie nie będš mogli chodzić w niedziele do galerii handlowych, to zacznš chodzić do koœciołów?

We Francji i Niemczech sklepy sš pozamykane w niedzielę.

Sš różne doœwiadczenia. Dlaczego mamy naœladować najgorsze?

Czy popiera pan pomysły na OFE?

Poczštek destrukcji OFE nastšpił za czasów PO. Nie da się wykluczyć kontynuacji. Wtedy pojawiłoby się pytanie: co z kontrolš przedsiębiorstw, w których OFE majš udziały? Czy będzie to dalszym krokiem w nacjonalizacji gospodarki? Pamiętajmy: gdy dominuje własnoœć państwowa, nie ma demokracji, bo każdego można zastraszyć zwolnieniem.

Jak pan ocenia nowy budżet, który według niektórych ekonomistów oceniany jest jako jeden z najlepszych w historii?

Trzeba patrzeć na całoœć finansów publicznych, a nie tylko na wycinek, czyli tak zwany budżet państwa. Trzeba odróżniać deficyt strukturalny, który bierze poprawkę na koniunkturę, od deficytu bieżšcego. Polska należy do ogona państw UE, które poprawiajš swojš sytuację fiskalnš.

Na zegarze Balcerowicza Polska i Polacy zadłużajš się relatywnie wolniej.

W stosunku do PKB. A co będzie, jak spowolni PKB? Wtedy będš gwałtowne efekty negatywne. Gdy poprawia się koniunktura, to przychody z VAT rosnš szybciej, a gdy się pogarsza, to przychody też spadajš szybciej.

Rok, dwa Polacy będš jednak zadowoleni ze swojej sytuacji finansowej, co może przełożyć się na sytuację ekonomicznš.

Sš ważniejsze sprawy niż własna kieszeń. To, co odróżniało ustroje państw Zachodu od PRL, to zasady państwa prawa, wolnoœci i demokracji.

Jest nowy premier, częœć nowych ministrów, rzšd stawia na dialog...

W PRL też zmieniano premierów, ministrów, pytano: „Pomożecie?", ale ustrój się nie zmieniał. Myœlę, że plan PiS jest przejrzysty: najpierw zrobić ustrojowš destrukcję nazwanš „dobrš zmianš", a potem sprawić, że ludzie o tym zapomnš, m.in. poprzez nowe twarze w rzšdzie. Nie możemy się na to nabrać.

Sondaże pokazujš, że Polacy mogš mieć inne zdanie i im się to podoba.

Sondaże sš wynikiem wielu czynników. Jeœli sš one korzystne dla ludzi, którzy dokonali bezprzykładnej ustrojowej destrukcji w Polsce oraz pozycji naszego kraju w œwiecie, to tym bardziej musimy się mobilizować.