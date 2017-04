Izrael: Na Synaju szykuje się atak na turystów

Przejście w Tabie zamknięto w następstwie ostrzeżenia służb antyterrorystycznych o szykowaniu tam wkrótce ataku przez bojowników. Przejście jest otwarte dla tych, którzy chcą wrócić do Egiptu.

Izraelski minister ds. służb specjalnych Israel Kac oświadczył, że ma tajne informacje o możliwym "ataku terrorystycznym" na turystów na półwyspie Synaj.

W Niedzielę Palmową Państwo Islamskie (IS) przeprowadziło w Egipcie zamachy na dwa koptyjskie kościoły, w których zginęły co najmniej 43 osoby. Krótko po atakach władze Izraela wezwały swych obywateli przebywających na Synaju, aby powrócili do kraju.

Już pod koniec marca izraelskie władze wezwały obywateli przebywających turystycznie na Synaju do natychmiastowego wyjazdu ze względu na zagrożenie atakami terrorystycznymi ze strony IS lub jego naśladowców.

W okolicach żydowskiej Paschy (Pesach) wielu Izraelczyków spędza urlopy na egipskim wybrzeżu Morza Czerwonego, gdzie mieszczą się takie kurorty jak Szarm el-Szejk, Dahab czy Taba.