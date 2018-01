Komornik już tak szybko nie dostanie pieniędzy z małżeńskiego konta

Ministerstwo Sprawiedliwoœci wydłuży terminy na przekazanie przez bank pieniędzy komornikowi ze wspólnego konta małżonków, aby lepiej chronić majštek małżonka niezadłużonego.

Zdarza się, że na wspólnym koncie bankowym małżonków znajdujš się pienišdze, które należš tylko do jednego z nich (stanowiš tzw. majštek osobisty żony lub męża), np. pochodzš ze spadku czy darowizny. Tymczasem komornik może prowadzić egzekucję ze wspólnego rachunku bankowego nawet wówczas, gdy dłużnikiem jest wyłšcznie jeden z małżonków, a drugi nie odpowiada za jego długi. W takiej sytuacji, komornik może pobrać z konta pienišdze należšce np. wyłšcznie do żony na poczet długu męża – pomimo, że żona nie odpowiada za jego dług.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Małżonek, który nie odpowiada za długi drugiego małżonka, może co prawda wnieœć powództwo o zwolnienie od egzekucji tych œrodków finansowych pobranych z kona bankowego przez komornika, które należš wyłšcznie do niego. Jednak obrona małżonka dłużnika często okazuje się nieskuteczna. Zgodnie bowiem z art. 22 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sšdowych i egzekucji, komornik ma obowišzek w terminie 4 dni przekazać wierzycielowi uzyskane pienišdze, a jeżeli dopuœci do opóŸnienia, jest obowišzany zapłacić uprawnionemu odsetki ustawowe za opóŸnienie od kwot otrzymanych i nierozliczonych w terminie.

Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił uwagę, iż z uwagi na wymóg niezwłocznego przekazania pieniędzy na rzecz wierzyciela, powództwo o zwolnienie pieniędzy spod egzekucji okazuje się œrodkiem nieskutecznym i iluzorycznym. O ile bowiem komornik przekazuje wierzycielowi œrodki w cišgu 4 dni od ich otrzymania, to nie jest możliwe, aby w tym czasie małżonek wniósł pozew, a sšd rozstrzygnšł o zwolnieniu od egzekucji okreœlonych kwot.

W wystšpieniu skierowanym do Ministra Sprawiedliwoœci Rzecznik proponował, aby w przypadku egzekucji z rachunku bankowego wprowadzić rozwišzanie podobne do tego, jakie obowišzuje w przypadku zajęcia przez komornika gotówki: zgodnie z art. 852 § 2 kpc komornik powinien złożyć zajęte pienišdze na rachunek depozytowy Ministra Finansów wówczas, gdy zgłoszono zarzut, że osobie trzeciej przysługuje do zajętych pieniędzy prawo stanowišce przeszkodę do wydania ich wierzycielowi. Pienišdze przekazywane sš wierzycielowi dopiero wówczas, gdy tak postanowi sšd.

W odpowiedzi Marcin Warchoł, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwoœci, przekazał Rzecznikowi informację o planowanej zmianie ustawy o komornikach sšdowych i egzekucji oraz kodeksu postępowania cywilnego.

Zgodnie z projektowanš regulacjš, bank ma przekazywać pienišdze komornikowi z rachunku bankowego po upływie 7 dni od zajęcia konta. Natomiast komornik powinien przekazać pienišdze wierzycielowi w cišgu 14 dni od ich otrzymania. A zatem pienišdze z zajętego konta bankowego zostanš przekazane wierzycielowi po upływie około trzech tygodni od zajęcia konta bankowego. Zdaniem Ministra Sprawiedliwoœci jest to termin wystarczajšcy, aby małżonek dłużnika, którego pienišdze zostały zabrane z konta bankowego, wystšpił z powództwem do sšdu i uzyskał zabezpieczenie roszczenia w postaci zakazu wypłaty jego pieniędzy wierzycielowi.