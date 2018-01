Mobilna Karta Dużej Rodziny - jak ją otrzymać i z niej korzystać

Karta Dużej Rodziny jest już dostępna w formie aplikacji na smartfona lub tablet. Funkcji geolokalizacji ma pomóc rodzinom wielodzietnym w dotarciu do interesujšcych ulg i zniżek.

Skorzystajš także przedsiębiorcy mKDR pomoże im dotrzeć do rodzin wielodzietnych z ciekawš ofertš. Celem dostosowania Karty Dużej Rodziny do najnowszych rozwišzań technologii cyfrowej jest również zachęcenie firm do włšczenia się do programu Karty Dużej Rodziny.

Jak otrzymać mKDR?

Aby otrzymać Kartę Dużej Rodziny, wystarczy złożyć wniosek o jej wydanie. Można to zrobić za poœrednictwem ministerialnego portalu Emp@tia lub osobiœcie w urzędzie miasta lub gminy.

We wniosku o wydanie Karty w wybranej przez siebie formie – np. elektronicznej – należy podać m.in.: imię i nazwisko, PESEL i datę urodzenia wnioskodawcy, jak również te same dane osoby, dla której wnioskuje się o Kartę we wskazanej formie.

Aplikacja umożliwiajšca wizualizację Karty Dużej Rodziny zostanie udostępniona tylko wtedy, gdy we wniosku zostanie podany numer telefonu i adres poczty elektronicznej użytkownika. Dane te sš niezbędne do założenia konta i jego aktywacji umożliwiajšcej wizualizację mKDR na urzšdzeniu mobilnym. Sš też niezbędne do odblokowania konta w przypadku, gdy użytkownik zapomni hasła.

We wniosku można zaznaczyć, czy mKDR ma być dostępna wyłšcznie na urzšdzeniu mobilnym wnioskodawcy, czy też na urzšdzeniu osoby, dla której ma być wydana. Będzie można wskazać również rodzica, który będzie mógł wyœwietlać na swoim urzšdzeniu mobilnym Kartę osoby, której wniosek dotyczy. Takš możliwoœć może mieć sam wnioskodawca albo jego małżonek.

Zniżki na mapie

Za sprawš aplikacji korzystanie z Karty Dużej Rodziny jest możliwe już po 24 godzinach od jej przyznania przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, bo nie trzeba czekać na wydruk plastikowego noœnika.

Aplikacja pozwoli szybko i łatwo wyszukać interesujšce zniżki oraz poinformuje o nowych ofertach. Umożliwi wyszukiwanie partnerów KDR według kategorii, lokalizacji i frazy. Funkcja geolokalizacji, w którš wyposażona jest mKDR, ułatwi wyszukiwanie partnerów udzielajšcych zniżek w okolicy przebywania użytkownika aplikacji.

Kolejna funkcjonalnoœć polega na dodawaniu partnerów KDR do listy „ulubionych". Zaletš mKDR jest również przekazywanie informacji członkom rodzin wielodzietnych zarówno o aktualnych zniżkach i nowych partnerach, jak też o koniecznoœci złożenia wniosku przed terminem ważnoœci Karty, np. w przypadku dzieci przed 18 roku życia. Te dwie ostatnie funkcjonalnoœci zostanš dodane w II kwartale 2018 r.

To jednak nie koniec. Rodzic będzie mógł mieć na swoim smartfonie lub tablecie Karty swoich dzieci oraz małżonka.

Plastik zostaje

Dostęp do aplikacji mKDR będš mogli otrzymać również dotychczasowi posiadacze Karty Dużej Rodziny. Wymaga to jednak złożenia wniosku o przyznanie dodatkowej formy Karty Dużej Rodzinie.

Plastikowy noœnik Karty Dużej Rodziny pozostanie jednak w obiegu. Posiadacze Karty mogš korzystać z obu jej form alternatywnie.

Wnioskujšc o KDR, jest możliwe wybranie Karty w formie tradycyjnej oraz elektronicznej lub tylko jednej z tych form. Wybranie drugiej formy Karty w póŸniejszym terminie (w ramach kolejnego wniosku) będzie wišzać się z wniesieniem opłaty w wysokoœci 9,21 zł. Wyjštek stanowi sytuacja, w której członek rodziny wielodzietnej do 31 grudnia 2017 roku złożył wniosek o tradycyjnš (tj. plastikowš) Kartę Dużej Rodziny, a wniosek o dodatkowš formę Karty w postaci elektronicznej – do 31 grudnia 2019 r.

Jak się zalogować

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku na adres e-mail wskazany we wniosku przyjdzie numer Karty, a na telefon - SMS z jednorazowym hasłem do pierwszego zalogowania się w aplikacji. Samš aplikację można bezpłatnie pobrać z Google Play lub Apple Store na swój smartfon (lub tablet). Aplikacja poprowadzi automatycznie do uruchomienia mKDR na urzšdzeniu.

Przy pierwszym logowaniu należy podać numer swojej Karty Dużej Rodziny (z noœnika plastikowego lub maila) oraz hasło jednorazowe z SMS-a w polu „Wpisz swoje hasło". Następnie aplikacja poprosi o zmianę hasła na własne. Nowego hasła należy używać do kolejnych logowań. Numer Karty zostaje zapamiętany za pierwszym razem i nie trzeba wpisywać go ponownie.

Po zalogowaniu można korzystać z aplikacji. Dla rodzica dostępne sš karty pozostałych członków rodziny.

W przypadku, gdy zapomnisz hasła, naciœnij „ZAPOMNIAŁEŒ HASŁA" i podaj swój numer Karty. Na adres e-mail podany we wniosku otrzymasz link do zmiany hasła. Po jego otwarciu należy ustawić nowe hasło. Jeœli link nie otwiera się automatycznie, skopiuj go ze swojej poczty do paska adresu w przeglšdarce internetowej.

Jak wyœwietlić, jak wyszukać

Aby wyœwietlić mobilnš Kartę Dużej Rodziny, zaloguj się do aplikacji mKDR, a następnie naciœnij na ikonę lub zdjęcie (jeœli je ustawiłeœ) osoby, której kartę chcesz wyœwietlić.

Na mKDR znajdujš się takie same dane jak na karcie tradycyjnej (plastikowej). Autentycznoœć karty potwierdza data i upływajšcy czas.

W celu znalezienia Partnera, który przyznaje zniżki po okazaniu KDR, naciœnij na ikonę ustawień w lewym górnym rogu ekranu (trzy poziome kreski). W dalszej kolejnoœci naciœnij „Partnerzy", a potem – na ikonę branży, aby zobaczyć nazwę, oferowane zniżki i dane teleadresowe Partnera.

Aplikacja umożliwia wyszukiwanie Partnera po nazwie lub słowach kluczowych. Możesz też filtrować Partnerów według branży.

Bardzo ważnym udogodnieniem jest również mapa, którš możesz przesuwać, przybliżać lub oddalać. Nazwy i adresy Partnerów aktualnie widocznych na mapie znajdziesz na liœcie. Można też wyznaczyć trasę do wybranego Partnera za pomocš domyœlnej aplikacji nawigacyjnej w Twoim urzšdzeniu - w opisie Partnera naciœnij przycisk nawigacji.

Ustawienie zdjęć użytkowników

Zdjęcie nie jest konieczne, aby korzystać z Karty, ale można je ustawić. Jest to możliwe po zalogowaniu się do aplikacji mKDR i naciœnięciu ikony ustawień w lewym górnym rogu ekranu (trzy poziome kreski). Po naciœnięciu zakładki „Ja i moja rodzina", trzeba wybrać osobę, której zdjęcie ma być dodane. W dalszym kroku naciœnij DODAJ ZDJĘCIE, aby wybrać zdjęcie z urzšdzenia lub zrobić je aparatem.

Dodawane zdjęcie można przycišć, aby ustawić tylko jego fragment. W polu „Pokazuj jako" jest możliwoœć wpisania tekstu widocznego na ekranie pulpitu – np. zdrobnienia imienia dziecka.

Na wyœwietlanej mobilnej KDR zawsze będzie widoczne pełne imię i nazwisko.

Zmiana hasła

Aby zmienić hasło, zaloguj się do aplikacji mKDR i naciœnij na ikonę ustawień w lewym górnym rogu (trzy poziome kreski). PóŸniej naciœnij „Zmień hasło". W efekcie zostaniesz automatycznie zalogowany w przeglšdarce internetowej na stronie www.mkdr.gov.pl. W sekcji „HASŁO" naciœnij „Zmień hasło", wpisz obecne hasło, a następnie wpisz i powtórz nowe hasło oraz naciœnij „ZMIEŃ".

Uwaga! Hasło możesz zmienić bez otwierania aplikacji mobilnej. Wystarczy, że wejdziesz na stronę www.mkdr.gov.pli zalogujesz się numerem karty oraz hasłem do aplikacji.

Limit urzšdzeń

Aplikacji mKDR można równoczeœnie używać na maksymalnie 5 urzšdzeniach. Jeżeli wyczerpałeœ limit 5 urzšdzeń, a chcesz dodać kolejne urzšdzenie, najpierw usuń jedno z używanych wczeœniej. W tym celu trzeba wejœć na stronę www.mkdr.gov.pl, zalogować się numerem Karty oraz hasłem do aplikacji oraz nacisnšć „Zarzšdzaj urzšdzeniami", a następnie „Usuń" przy urzšdzeniu, którego już nie będziesz używać. Na zakończenie potwierdŸ usunięcie urzšdzenia.