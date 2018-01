Rodzina Gronkiewicz-Waltz odda miliony za kamienicę

Mšż prezydent stolicy zwróci pienišdze, jakie otrzymał z tytułu głoœnej reprywatyzacji kamienicy przy Noakowskiego.

Chociaż Andrzej Waltz nie zgadza się z decyzjš komisji weryfikacyjnej i się od niej odwołał – to odda sumę, jakš uzyskał w wyniku sprzedaży kamienicy. W piœmie do komisji poprosił o podanie konta bankowego do przelewu.

– W przypadku pana Waltza jest to kwota 1 mln zł. Dla jego córki, która także złożyła pismo do komisji, suma jest analogiczna – mówi „Rzeczpospolitej" Sebastian Kaleta, członek komisji weryfikacyjnej.

W grudniu komisja uznała, że decyzja dotyczšca nieruchomoœci przy Noakowskiego 16, do której częœć praw nabył w 2003 r. mšż prezydent stolicy, została wydana z naruszeniem prawa i jej beneficjenci muszš oddać „nienależne œwiadczenie" – ponad 15 mln zł (rodzina Waltzów – prócz córki i męża prezydent stolicy także jego rodzeństwo –ok. 5 mln zł).

Decyzja ma rygor natychmiastowej wykonalnoœci. To powód, dla którego Waltz chce oddać pienišdze, by – jak pisze do komisji – „uniknšć bezpodstawnego przymusu (postępowania egzekucyjnego)".

Kamienica należała do osób pochodzenia żydowskiego – po wojnie przejšł jš oszust i sprzedał wujowi Andrzeja Waltza. Ten w 2003 r. był w grupie kilkunastu osób, które nabyły spadek. PóŸniej sprzedał udziały.

Niedawno odnaleziono archiwalny wyrok na szmalcownika, który ukradł nieruchomoœć prawowitym właœcicielom, fałszujšc akt notarialny. Z wyroku wynika, że wuj Waltza wiedział o fałszerstwie.