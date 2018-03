Jaki: Będzie raport o reprywatyzacji. Wszystkim kapcie pospadają

- My w tej chwili przygotowujemy wielki raport na temat tego, ile Warszawa straciła w wyniku reprywatyzacji. Ja już dzisiaj mogę powiedzieć, że wszystkim kapcie pospadajš - zapowiedział Patryk Jaki, wiceminister sprawiedliwoœci i szef komisji weryfikacyjnej ds. reprywatyzacji w stolicy.

W œrodę komisja weryfikacyjna, badajšca reprywatyzację w stolicy, uchyliła decyzje reprywatyzacyjne, dotyczšce nieruchomoœci przy ulicy Hożej 23/25, 25 i 25a. Dwie kamienice i działkę przejšł znany handlarz roszczeń Marek M. Prawa do kamienicy przy Hożej 25 kupił od prawowitych spadkobierczyń za 550 złotych.

- To było już tak ordynarne złodziejstwo, to, co się wydarzyło przy ulicy Hożej, że nawet posłowie Platformy Obywatelskiej musieli się albo wstrzymać, albo głosować za. Ta ulica Hoża to jest taki, można by było powiedzieć, symbol tej reprywatyzacji. Kamienicę wartš miliony złotych, udziały w tej kamienicy, grupa cwaniaczków kupiła za 50 zł, za 500 zł, za 300 zł. Inwestycje giełdowe wszystkie przy tym się chowajš. Od tych inwestorów naszych, można by złoœliwie powiedzieć, Warren Buffet powinien się uczyć - komentował w TVP Info Patryk Jaki, szef komisji reprywatyzacyjnej.

- Mogło by być to œmieszne, gdyby nie to, że to sš pienišdze rozkradzione z naszych podatków, z podatków warszawiaków, przy akompaniamencie ludzi, którzy głosowali na PO. Mam nadzieję, że dzisiaj się tego wstydzš. Wstydzš się dlatego, że ich podatki zostały rozkradzione - dodał wiceminister sprawiedliwoœci.

Patryk Jaki zapowiedział publikację dużego raportu, który prezentowałby dane na temat tego, ile straciła stolica na reprywatyzacji. - Ja już dzisiaj mogę powiedzieć, że wszystkim kapcie pospadajš. Ile całych budżetów Warszawy zostało rozkradzionych, budżetów inwestycyjnych również, w wyniku reprywatyzacji. Warszawiacy codziennie pracujš, płacš podatki od swojej pracy (...), pracujš ciężko, często kosztem życia rodzinnego, a te pienišdze bierze Hanna Gronkiewicz-Waltz i pozwalała na to, żeby trafiały do mafii reprywatyzacyjnej - tłumaczył.

- Dlatego to, co zrobiła wczoraj komisja weryfikacyjna to jest najlepszy dowód na to, że można przywracać sprawiedliwoœć, jeżeli ma się w sobie siłę, determinację, jeżeli chce się to zrobić - mówił wiceminister, zapowiadajšc na œrodę na 12.00 specjalnš konferencję prasowš. - Pokażemy nowe odkrycie w materii tego, jak rozkradano nasze podatki w Warszawie - zapowiedział. "Odkrycie" ma nie dotyczyć nieruchomoœci, choć ma być z nimi zwišzane, a straty Warszawy oszacował na dziesištki milionów złotych.

Jaki po raz kolejny odmówił odpowiedzi na pytanie, czy będzie kandydował w wyborach na prezydenta Warszawy. - To nie ode mnie zależy. Bardzo spokojnie czekam na decyzję. Jeżeli będzie to ktoœ inny, dla mnie najistotniejsze jest to, aby wyrwać Warszawę z ršk mafii reprywatyzacyjnej. A kto to zrobi, nie ma znaczenia - deklarował w TVP Info.