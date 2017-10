Sebastian Kaleta: 4 grudnia komisja zajmie się kamienicą przy Noakowskiego

- Gdyby nie reforma prokuratury to może nie byłoby afery reprywatyzacyjnej, bo prokuratura przez lata nie widziała żadnego problemu - mówił w programie #RZECZoPOLITYCE Sebastian Kaleta, członek komisji weryfikacyjnej, były rzecznik ministra sprawiedliwości.

- Przypomnę, że gdyby nie reforma prokuratury to może nie byłoby afery reprywatyzacyjnej, bo prokuratura przez lata nie widziała żadnego problemu. Tak samo z wyłudzaniem VAT-u - mówił Kaleta. Dodał, że na razie nie udała się całkowita reforma sądownictwa. - Jesteśmy ciągle na etapie reformy sądownictwa, kręgosłupa wymiaru sprawiedliwości, ale jest szansa, że uda się ją przeprowadzić - przekonywał.

Były rzecznik resortu sprawiedliwości mówił, że po zmianie władzy i reformie prokuratury wciąż słyszymy o kolejnych aferach, zatrzymaniach i rodzi się pytanie, jak mogło do tego dochodzić. - Wczoraj zatrzymano małżeństwo, które uczestniczyło w wyłudzeniu 450 mln zł z VAT-u - mówił Kaleta. Dodał, że komisja śledcza dotycząca wyłudzeń VAT-u jest dobrym pomysłem.

Kolejnym wątkiem rozmowy była wczorajsza decyzja Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który uchylił grzywnę nałożoną przez komisję weryfikacyjną na prezydent Warszawy Hannę Gronkiewicz-Waltz. - Wojewódzki Sąd Administracyjny stwierdził, że miasto jest stroną w postępowaniu. Drugi element: spór kompetencyjny. Sąd podkreślił, że nie ma żadnego sporu. Trzecia sprawa to czy Hanna Gronkiewicz-Waltz powinna być wzywana i czy musi się stawiać. Sąd orzekł, że to nie ocena prezydent czy sądu, że organ chce ją wzywać. Ostatni element to czy ma obowiązek się stawić. Sąd stwierdził, że ma taki obowiązek - tłumaczył Kaleta. Wyjaśnił, że sąd orzekł, że nie można ukarać grzywną prezydent, a koszty poniesie miasto.

Kaleta zapowiedział, że sprawa kamienicy przy ulicy Noakowskiego 16, która bezpośrednio dotyczy prezydent Warszawy, będzie rozpatrywana 4 grudnia. - W przyszłym tygodniu mamy sprawę przy ulicy Nabielaka 9, jest to kamienica, w której mieszkała Jolanta Brzeska - dodał Kaleta.