Polacy ze Wschodu wracają do kraju przodków

Coraz więcej osób, które mają polskie korzenie, chce żyć w Polsce. W tym roku liczba wydanych zezwoleń na stałe zamieszkanie dla osób mających Kartę Polaka wzrosła niemal o połowę – wynika z danych Urzędu do spraw Cudzoziemców przygotowanych dla „Rzeczpospolitej".

– W ciągu czterech miesięcy tego roku takie zezwolenia na pobyt stały w związku z posiadaniem Karty Polaka lub polskiego pochodzenia otrzymało już 4,3 tys. osób, podczas gdy w całym roku ubiegłym 7,1 tys. – mówi nam Jakub Dudziak, rzecznik Urzędu.

Zdaniem ekspertów to głównie efekt ułatwień proceduralnych i pomocy finansowej dla takich osób, które obowiązują od tego roku.

Lawinowy wzrost

Jeszcze pięć lat temu (w 2012 r.) zgodę na stały pobyt otrzymało tylko 1,5 tys. posiadaczy Karty Polaka. W kolejnych latach zgód przybywało, jednak wiele wskazuje na to, że obecny rok będzie rekordowy. Od stycznia do kwietnia Urząd do spraw Cudzoziemców wydał już 4,3 tys. zezwoleń dla Polaków, którzy przyjechali ze Wschodu, co w praktyce oznacza ponad tysiąc miesięcznie – w roku ubiegłym było to niespełna 600.

Według danych Urzędu dotyczy to głównie osób z Ukrainy i Białorusi.

Rosnące zainteresowanie osiedleniem się w kraju osób mających polskich przodków potwierdzają również dane MSZ dotyczące wniosków o przyznanie Karty Polaka. O ile w całym ubiegłym roku złożono ich łącznie ok. 27 tys., to do połowy sierpnia tego roku – ponad 18,6 tys. Najwięcej wniosków było z Białorusi i Ukrainy, jednak coraz częściej o osiedleniu się w Polsce myślą też osoby mieszkające w Rosji czy na Litwie. Lawinowy wzrost wniosków o Kartę Polaka dotyczy tego ostatniego kraju – mieszkający tam Polacy dotąd złożyli już 374 wnioski o wydanie Karty (przez cały ub. rok złożono ich 12 więcej).

– Nasiliły się wyjazdy z Białorusi do Polski, ale i na Zachód i do USA. Powodem jest sytuacja ekonomiczna. Ludzie emigrują, by mieć lepszą pracę i życie – uważa Andżelika Borys, prezes Związku Polaków na Białorusi. Jak dodaje, ludzie o polskich korzeniach zawsze chcieli mieć Kartę Polaka. – Wielu od dawna chciało się osiedlić w Polsce, a teraz, gdy o to łatwiej, ich decyzje dojrzały – zaznacza.

Niedawno Konrad Pawlik, ambasador Polski na Białorusi, informował, że obywatelom Białorusi wydano już ok. 100 tys. Kart Polaka. To blisko połowa wszystkich wydanych na całym świecie.

Ułatwienia przyciągają

Skąd wzrost zainteresowania życiem w Polsce?

– To efekt ułatwień, jakie obowiązują od początku tego roku dzięki zmianom w Karcie Polaka – twierdzą eksperci.

– Nowelizacja ustawy zdaje egzamin. Jestem przekonana, że wzrost zainteresowania osiedleniem się w Polsce wynika z trzech rzeczy: ułatwień w dostępie do procedury, wsparcia finansowego oraz gwarancji uzyskania obywatelstwa polskiego po roku pobytu. To zachęca osoby o polskich korzeniach do osiedlenia się w kraju – mówi posłanka Anna Schmidt-Rodziewicz, przewodnicząca sejmowej Komisji Łączności z Polakami za Granicą.

Ważna jest też pomoc finansowa ułatwiająca start dla przybywających, wprowadzona w tym roku (pierwsze trzy miesiące otrzymują połowę minimalnej płacy, potem nieco mniej), i chętnie z tego korzystają.

– Wydaliśmy dotąd blisko tysiąc decyzji o przyznaniu pomocy finansowej dla posiadaczy Karty Polaka na łączną kwotę ok. 7 mln zł. Starostowie wypłacili już wnioskodawcom ok. 3 mln zł – mówi Ewa Filipowicz, rzeczniczka wojewody mazowieckiego.

– Wszystkie udogodnienia wprowadziliśmy w odpowiedzi na oczekiwania polskich środowisk ze Wschodu. Cieszę się, że założenia nowelizacji się sprawdzają – mówi nam poseł Michał Dworczyk, który pilotował projekt zmian, dziś wiceszef MON.

Nowelizacja wprowadziła też wiele innych ułatwień, w tym zwolnienia z opłat konsularnych za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o wydanie polskiej wizy czy nadanie polskiego obywatelstwa.

Jedno z kluczowych ułatwień to możliwość uzyskania obywatelstwa polskiego już po roku – dotąd były z tym problemy, procedura przyznawania obywatelstwa trwała długo, a jej efekt był niepewny.

– Dziś posiadacz Karty Polaka ma gwarancję, że po roku obywatelstwo uzyska – podkreśla posłanka Schmidt-Rodziewicz.

Karta Polaka, o którą można ubiegać się od kwietnia 2008 r., umożliwia m.in. refundację wizy, dostęp do polskich szkół i uczelni oraz ułatwienia w uzyskiwaniu stypendiów, podejmowanie pracy i prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce. Mogą ją otrzymać osoby, które mają polskich przodków i znają język. Kartę wydaje konsul, jest ważna przez 10 lat od momentu przyznania i może być przedłużana na wniosek zainteresowanego. W ciągu blisko dekady dostało ją łącznie 222 tys. osób.