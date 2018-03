Dotację z urzędu pracy na założenie firmy warto przeznaczyć na zakup środków trwałych

Przedsiębiorca, który dostał z urzędu pracy fundusze na założenie działalnoœci gospodarczej i który rozlicza się z fiskusem ryczałtowo, zapłaci podatek od tej częœci dofinansowania, za którš zakupił materiały do pracy.

Otrzymałam œrodki na założenie działalnoœci gospodarczej z powiatowego urzędu pracy. Kupiłam za nie zarówno materiały do pracy, jak i œrodki trwałe. Formš opodatkowania, którš wybrałam, jest ryczałt. Księgowa twierdzi, że od materiałów muszę odprowadzić podatek w wysokoœci 3 proc. Czy jest to prawda? – pyta czytelniczka.

Jednš z form opodatkowania przychodów z działalnoœci gospodarczej jest ryczałt od przychodów ewidencjonowanych (zob. art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o ryczałcie). Ryczałtowi od przychodów ewidencjonowanych podlegajš przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalnoœci gospodarczej, o których mowa w art. 14 ustawy o PIT.

Na podstawie art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy o PIT do przychodów z pozarolniczej działalnoœci gospodarczej zalicza się również dotacje, subwencje, dopłaty (z nieistotnym w omawianej sytuacji zastrzeżeniem art. 14 ust. 3 pkt 13 ustawy o PIT) i inne nieodpłatne œwiadczenia otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków. Wyjštek dotyczy sytuacji, gdy przychody te sš zwišzane z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie œrodków trwałych lub wartoœci niematerialnych i prawnych, od których dokonuje się odpisów amortyzacyjnych.

Powoduje to, że otrzymana przez Paniš kwota wskazanej dotacji w częœci przeznaczonej na nabycie œrodków trwałych nie stanowi przychodu z pozarolniczej działalnoœci gospodarczej. W konsekwencji, od tej częœci dotacji nie musi Pani odprowadzać podatku. Odpowiednie zastosowanie ma w tym przypadku interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 28 sierpnia 2015 r. (IBPB-1-1/4511-318/15/WRz), w której czytamy, że „kwota dofinansowania przeznaczona na zakup œrodków trwałych lub wartoœci niematerialnych i prawnych, na podstawie cytowanego powyżej art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie stanowi przychodu z pozarolniczej działalnoœci gospodarczej, co oznacza, że nie podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osišganych przez osoby fizyczne".

W pozostałej częœci otrzymana przez Paniš dotacja stanowi przychód podlegajšcy opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Co istotne, nie jest to przychód zwolniony od podatku, gdyż art. 10 ust. 1 ustawy o ryczałcie nie przewiduje odpowiedniego stosowania zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 121 ustawy o PIT (zwolnienie to obejmuje jednorazowe œrodki przyznane na podjęcie działalnoœci, o których mowa w art. 46 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy), do podatników opłacajšcych ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. W konsekwencji, w częœci tej otrzymana przez Paniš dotacja stanowi przychód podlegajšcy opodatkowaniu podatkiem dochodowym w formie ryczałtu według stawki 3 proc. (tj. stawki właœciwej dla przychodów, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy o PIT – zob. art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. e ustawy o ryczałcie). I w tym zakresie ma zastosowanie cytowana powyżej interpretacja indywidualna z 28 sierpnia 2015 r. Czytamy w niej, że „przychód z tytułu dofinansowania przeznaczonego na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków na nabycie lub wytworzenie składników majštkowych niestanowišcych œrodków trwałych lub wartoœci niematerialnych i prawnych, podlega opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych wg stawki 3,0 proc. przychodów".

Informacja uzyskana przez Paniš od księgowej jest zatem prawdziwa. Od przychodu z dotacji przeznaczonego na zakup materiałów do pracy jest Pani obowišzana zapłacić podatek obliczony według stawki 3 proc.

Autor jest doradcš podatkowym

podstawa prawna: art. 2 ust. 1 pkt 1 i art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. e ustawy z 20 listopada 1998 r. o podatku dochodowym od niektórych przychodów osišganych przez osoby fizyczne (tekst jedn. DzU z 2017 r. poz. 2157 ze zm.)

podstawa prawna: art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. DzU z 2018 r. poz. 200 ze zm.)