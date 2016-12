RZECZoBIZNESIE: Czym jest mentoring

Mijający rok upłynął pod hasłami inwestycji w innowacje? Czy udało się je zrealizować? Jakie były sukcesy, a jakie porażki? Rozmawialiśmy z Piotrem Dardzińskim, wiceminister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, z którym podsumujemy nasze osiągnięcia.

Czy rynek pracownika zmieni się na rynek pracodawcy? Jakich zmian na rynku pracy możemy się spodziewać w przyszłym roku? Odpowiada Marta Zięba-Szklarska, Świat Kadr.

Co to jest coaching, a co to jest mentoring? Czy warto korzystać z tego typu usług? Jakie korzyści niosą ze sobą? Naszym gościem jest Agnieszka Staroń, partner Maga Consulting.