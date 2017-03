Paweł Zalewski: Opcja zero w MSZ

Od momentu przejęcia władzy rząd Prawa i Sprawiedliwości popełnił w polityce zagranicznej wiele fatalnych błędów. Ostatnim z nich jest kompromitacja przy wyborze przewodniczącego Rady Europejskiej. Brak zdolności do przeczytania ze zrozumieniem unijnych zapisów traktatowych, wyraźnie odróżniających procedurę wyboru nowego przewodniczącego RE od przedłużenia kadencji sprawującego już ten urząd. Do tego doszło niewłaściwe interpretowanie stanowiska Węgier i Wielkiej Brytanii wobec Polski, zakończone infantylnym obrażaniem się na najbliższych sojuszników, rzucanie inwektyw pod adresem Unii i jej instytucji i traktowanie przywódców poszczególnych państw członkowskich jako klientów Berlina.

Sprawa jakości naszego aparatu państwowego i samej dyplomacji jest poważna. W ostatnich dniach rząd PiS przedłożył projekt zmian w ustawie o służbie zagranicznej, który pod pozorem dezubekizacji i dekomunizacji zmierza w istocie do likwidacji służby zagranicznej w kształcie, w jakim tworzona była ona w III RP i jaki zna większość krajów rozwiniętych na świecie. Inicjatywa ta początkowo zamknęła usta potencjalnym krytykom – nikt nie chce uchodzić za obrońcę PRL. Tymczasem trzeba głośno i wyraźnie ostrzegać, gdy niszczone ma być to, czego budowę zaczęto w latach 90., a pod co kamień węgielny położył rząd AWS, doprowadzając w 2001 r. do uchwalenia ustawy o służbie zagranicznej.

Rzekoma dezubekizacja

Obecna reforma sprowadza się do kilku elementów. Dezubekizacja może być wśród nich najmniej istotnym elementem, pełniącym jedynie rolę listka figowego. Samo usunięcie z mocy ustawy z pracy w MSZ ok. 100 byłych współpracowników służb specjalnych PRL (na kilka tysięcy wszystkich zatrudnionych), z których na stanowiskach mających realny związek z polityką zagraniczną pracuje bodaj kilkunastu, a mógłby żaden, gdyby tylko dyrektor generalny urzędu podjął taką decyzję, jest z punktu widzenia polityki zagranicznej pozbawione znaczenia. Sprawa ma również swoje aspekty z zakresu prawa pracy, praw nabytych, zaufania do państwa.

Najważniejsze jednak, że nowelizacja ma pozwolić na przeprowadzenie w MSZ opcji zerowej. Sześciomiesięczny przegląd kadr zezwala na zwolnienie praktycznie każdego pracownika, chociaż zakłada się, że z pracą pożegna się ok. 200 osób. W realiach państwa PiS oznacza to, że żaden z pracowników nie może być pewny swojej przyszłości, a wielu z nich powinno się wręcz poczuć zobligowanych do wykazania szczególnej lojalności wobec rządzącej partii. W praktyce oznacza to mniej kontrowersyjnych notatek i odwagi cywilnej, więcej zaś lizusostwa i niewychylania się.

Autorzy ustawy zaprzeczają, jakoby takie były ich zamiary, twierdzą, że chodzi wyłącznie o pozbycie się patentowanych leni oraz części (nie wiadomo której) absolwentów sowieckich uczelni. Ale jednocześnie w swoim projekcie nie dają żadnych systemowych gwarancji minimalnego choćby samoograniczenia obecnej władzy. Decyzje o zwolnieniach mogą być w świetle projektu arbitralne i politycznie motywowane.

Jakie będą skutki tej pseudoreformy? Obserwując działania PiS w innych obszarach państwa, można mieć wątpliwości, czy nie obejdzie się bez naruszeń prawa, które zmuszą w przyszłości resort do wypłaty odszkodowań czy przywracania do pracy niesłusznie zwolnionych. Arbitralne decyzje w kwestii zwolnień, stopni dyplomatycznych czy wysokości wynagrodzeń rozbiją niezbędną spójność służby zagranicznej i jej wciąż słaby, ale jednak wzmocniony w latach 2007–2015 etos. Przecież trudno założyć, że minister Waszczykowski obniży stopnie dyplomatyczne również tym osobom, którym nadał je on sam lub minister Fotyga z ewidentnym naruszeniem elementarnych standardów. Natychmiast w MSZ powstanie podział na równych i równiejszych, a profesjonalistów może zalać fala partyjnych nominatów.

W całej tej operacji można byłoby utrzymać pełne, prawne gwarancje zachowania statusu i wynagrodzenia tym wszystkim, którzy po 1989 r. pracowali kompetentnie i uczciwie, nawet gdy osobiście nie lubi ich obecny minister lub inni członkowie kierownictwa resortu. Można byłoby raz na zawsze zerwać z PRL-owską tradycją, że urzędnik lojalnie pracujący dla kolejnego rządu jest traktowany jako „człowiek czyjejś ekipy".

Kluczową sprawą jest kwestia autentycznego bezpieczeństwa polskiej służby zagranicznej. Chodzi tu nie o imputowaną obecnym polskim dyplomatom przez inicjatorów ustawy niedostateczną więź z rządem PiS, ale o realne zagrożenie kontrwywiadowcze, które dotyczy każdej dyplomacji, a polskiej – z racji naszego położenia i sąsiedztwa – w stopniu szczególnym.

Tak jak obiektem działania wywiadów wielu państw był MSZ w II Rzeczpospolitej, tak samo jest i dzisiaj. Tymczasem ustawowe zabezpieczenia polskiego MSZ przed infiltracją ze strony działań wywiadowczych, ze Wschodu (również Dalekiego) i Zachodu jest dalece niewystarczające.

Tylko nie teraz

Obecny projekt nowelizacji ustawy o służbie zagranicznej jest wbrew interesom Polski. Zamiast prawdziwej kompetencji i międzynarodowych kontaktów wypracowywanych latami będzie premiował karierę na skróty. Zamiast urzędniczej pomysłowości i odwagi w wyrażaniu poglądów – koniunkturalizm i serwilizm wobec aktualnie rządzących. Zamiast spokojnego budowania przez lata kadry urzędników mających realne szanse reprezentowania nas potem w różnych organizacjach i inicjatywach międzynarodowych – pozbawienie Polski takiej możliwości na dziesięciolecia. Zamiast dyplomacji bezpiecznej – służbę zagraniczną może i pozbawioną szyfrantów i portierów zatrudnionych kiedyś w komunistycznym MSW oraz większości absolwentów sowieckich uczelni, ale nie tylko bezbronną wobec obcych wywiadów, lecz wręcz zachęcającą swych – również najmłodszych – przedstawicieli do szukania ochrony nie we własnym, ale obcym państwie.

Gdyby jeszcze wszystkie te zmiany następowały w okresie dla naszego kraju spokojnym i bezproblemowym. Ale planuje się je w czasie największej europejskiej i światowej zawieruchy, gdy Rosja kontynuuje agresję wobec Ukrainy, Unia decyduje o swojej przyszłości, ważą się losy Polaków w Wielkiej Brytanii, a polityka Ameryki pod rządami Donalda Trumpa jest nieprzewidywalna. Czy naprawdę warto w takich czasach destabilizować MSZ?

Autor jest działaczem PO i historykiem, zasiada w radzie programowej Instytutu Obywatelskiego