Demokracja od zaraz

Żšdamy od koalicji partii „demokratycznych" przeprowadzenia otwartych prawyborów przed wyborami samorzšdowymi – pisze działacz Obywateli RP.

Dzisiaj żadna z partii politycznych działajšcych w Polsce nie mogłaby być zarejestrowana w wielu demokratycznych krajach. Zapisy ich statutów dajšce prezesom niemal dyktatorskš władzę, na przykład w kwestii ustalania list wyborczych, majš z demokracjš niewiele wspólnego. A przecież partie sš w Polsce utrzymywane z podatków, co jest szczególnš przesłankš postawienia im wymogu wewnętrznej demokracji. Jednoczeœnie wiele z tych partii mieni się obrońcami demokracji...

Poniżej dalsza częœć artykułu

Słyszymy też od niektórych partii, ruchów społecznych i mediów, że „najpierw trzeba odsunšć PiS od władzy, a potem zajšć się innymi sprawami". Mówimy im dzisiaj: chcemy demokracji od zaraz! Dlatego żšdamy od koalicji partii „demokratycznych" przeprowadzenia otwartych prawyborów przed wyborami samorzšdowymi. Otwartych, czyli takich, w których decyzję o kształcie list partie oddadzš swoim wyborcom.

Powiedzmy też otwarcie: że to, w jaki sposób dzisiaj toczš się prace nad stworzeniem „koalicji demokratycznej", nie tylko nie wróży dobrze jej powstaniu, ale też wskazuje, że będš to listy tworzone pod dyktando Platformy Obywatelskiej. Dla partii, które deklarujš chęć odsunięcia PiS od władzy, jest to najprostsza droga do przegranej.

Otwarte prawybory nie sš przedsięwzięciem niespotykanym w Europie. Od kilkunastu lat jest to częsta praktyka po stronie centrolewicowej l'Unione gromadzšcej we Włoszech ponad 20 partii i organizacji społecznych. Oddanie obywatelom wyboru spoœród zaproponowanych przez partie kandydatów w wielu wypadkach przyniosło zwycięstwo przy urnach. Przywołać tu można chociażby przykład Nichiego Vendoli, który w 2005 roku wygrał wybory na prezydenta regionu w konserwatywnej Apulii i zwiększył dwukrotnie liczbę mandatów l'Unione w regionalnej radzie. Nie przeszkodziło mu w tym to, że jest gejem i ekosocjalistš. Natomiast w 2006 roku po prawyborach, w których uczestniczyło ponad 10 proc. Włochów (!), Romano Prodi pokonał w wyborach parlamentarnych Silvia Berlusconiego.

Obywatele RP tworzš od kilku miesięcy infrastrukturę prawnš i technicznš dla przeprowadzenia tego przedsięwzięcia. Patronat nad przygotowaniem ordynacji prawyborczej objšł prof. Andrzej Rzepliński. Pracujemy z informatykami nad oprogramowaniem uniemożliwiajšcym wandalizowanie prawyborów. Rozmawiamy na ten temat z partiami politycznymi, kandydatami na prezydentów oraz ruchami społecznymi. Prowadzimy także rozmowy z lokalnymi działaczami samorzšdowymi i wielu z nich nie widzi żadnego problemu z zorganizowaniem na swoim terenie sieci lokali wyborczych. Pracy przed nami jest jeszcze sporo, ale już widzimy, że nasze przedsięwzięcie jest wykonalne, a najważniejszym zadaniem dzisiaj jest zmuszenie partii politycznych do wzięcia w nich udziału.

Zasady głosowania mogłyby wyglšdać tak:

1. wybory sš powszechne (może głosować każdy obywatel);

2. warunkiem oddania głosu jest podpisanie deklaracji „Demokracja od zaraz", która okreœlać będzie zakres podstawowych wartoœci koalicji (np. obrona konstytucji);

3. obowišzuje jednolita ordynacja wyborcza, z jasno okreœlonymi możliwoœciami modyfikacji wynikajšcymi ze specyfiki lokalnej;

4. prawybory odbywajš się tylko tam, gdzie lokalne komitety wyborcze zadeklarujš takš chęć (czyli w niektórych okręgach);

5. startujš kandydaci (listy) zgłoszeni przez komitety, które weszły do koalicji „Demokracja od zaraz";

6. kandydaci (listy) muszš być poparci podpisami obywateli;

7. Krajowa Obywatelska Komisja Wyborcza składa się z osób zaufania publicznego;

8. wszyscy kandydaci zobowišzujš się do poparcia zwycięzców;

9. prawybory sš ważne, gdy weŸmie w nich udział co najmniej 5 proc. uprawnionych do głosowania w danym okręgu. Obywatel może głosować tylko w jednym okręgu;

10 głosowanie musi się odbyć co najmniej trzy miesišce przed terminem wyborów;

11 prawybory w zależnoœci od decyzji komitetów będš mogły odbywać się zarówno w okręgach jednomandatowych (również wybory prezydentów, burmistrzów i wójtów), jak i wielomandatowych. W tym drugim przypadku mechanizm podziału mandatów jest maksymalnie proporcjonalny (czyli metoda Sainte-Laguë'a, a nie d'Hondta).

Prezydent Andrzej Duda podpisał w tym tygodniu nowy kodeks wyborczy. Oznacza to, że wybory przebiegać będš według przepisów nie tylko umożliwiajšcych fałszerstwa, ale także powodujšcych bałagan organizacyjny i liczbę głosów nieważnych większš niż w wyborach samorzšdowych z 2014 roku. Prawybory, chociażby poprzez frekwencję w nich, mogš nadużycia takie utrudnić.

Mamy ogromny szacunek dla Państwowej Komisji Wyborczej za niezłomnš postawę w obronie podstawowych standardów i przejrzystoœci wyborów. Słyszymy deklaracje członków PKW, że w przypadku przyjęcia kodeksu uniemożliwiajšcego rzetelne przeprowadzenie wyborów podadzš się do dymisji. Panie i panowie sędziowie, w takiej sytuacji bylibyœmy zaszczyceni, gdybyœcie zgodzili się wejœć w skład Obywatelskiej Komisji Wyborczej. Wasze kompetencje i prawoœć byłyby szczególnš gwarancjš uczciwoœci prawyborów.

Właœciwie nie spotykamy się z argumentami, że otwarte prawybory byłyby złym rozwišzaniem tylko że sš one „niemożliwe do przeprowadzenia". Mówimy dzisiaj: to jest nie tylko realne, ale i potrzebne. Obywatele RP nie będš wystawiali swoich list w wyborach samorzšdowych. Wszystkim, którzy chcš przeprowadzić na swoim terenie prawybory, pomożemy w ich zorganizowaniu. Nie mamy ambicji, aby już teraz doprowadzić do wyboru kandydatów w każdej gminie, powiecie i województwie, ale wszędzie tam, gdzie sš komitety chcšce się im poddać.

Widzimy, że PiS rozpoczšł zmasowanš kampanię propagandowš, której celem jest nasz ruch. Nie wydaje się, że przyczynš jest nasza inicjatywa w sprawie prawyborów. Wyborcom PiS chcemy jednak podpowiedzieć: zażšdajcie także prawyborów po stronie waszych koalicji. Wy też zasługujecie na demokrację, a nie zakulisowe uzgodnienia w gabinetach politycznych.

Demokrację praktykujmy od zaraz, a nie w jakiejœ bliżej nieokreœlonej przyszłoœci.