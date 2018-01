Chichot historii

Przyznawanie statusu działacza opozycji odbywa się w Polsce według zasady „Zabijcie wszystkich! Bóg rozpozna swoich" – pisze były opozycjonista.

W internecie trwa akcja zbierania podpisów pod apelem do prezesa IPN Jarosława Szarka o zmianę jego decyzji w sprawie Mirosława Chojeckiego, de facto odmawiajšcej mu statusu działacza opozycji.

Poniżej dalsza częœć artykułu

W akcję zaangażowały się setki zacnych osób ze wszystkich stron sceny politycznej. Większoœć z sygnatariuszy podpisała po prostu apel; ci, którzy komentujš sprawę, na ogół odsšdzajš od czci i wiary IPN i jego prezesa lub pomstujš na PiS. Czy słusznie? Czy prezes Szarek miał jakiekolwiek pole manewru?

Niesprawiedliwe prawo

Ustawa o działaczach opozycji antykomunistycznej z 30 marca 2015 roku stawia bardzo precyzyjny warunek uzyskania formalnego statusu działacza opozycji przez wnioskujšcš o to osobę (bynajmniej nie dotyczšcy rodzaju czy rozmiaru owej działalnoœci zainteresowanego): prezes IPN musi w drodze decyzji administracyjnej stwierdzić, że w zasobach archiwalnych IPN „nie zachowały się dokumenty wytworzone przez niš lub przy jej udziale, w ramach czynnoœci wykonywanych przez niš w charakterze tajnego informatora lub pomocnika przy operacyjnym zdobywaniu informacji przez organy bezpieczeństwa państwa".

Co mógł poczšć prezes Szarek w sytuacji, gdy wiedział, że IPN posiada podpisanš przez Chojeckiego zgodę na nieujawnienie treœci przesłuchania po zatrzymaniu w Radomiu w 1976 roku? Gdyby chciał podpisać decyzję, musiałby przyjšć, że ten kwit nie jest dokumentem, o którym mowa w ustawie, bo Chojecki nie był przecież pomocnikiem SB zgodnie ze słownikowym znaczeniem wyrazu „pomocnik" , a treœć przesłuchania opowiedział współpracownikom i znajomym, a nawet opublikował w biuletynie KOR natychmiast po wyjœciu z aresztu.

Takiej swobody interpretacyjnej prezes Szarek jednak nie miał, gdyż wiedział dokładnie, o czym mowa: w ustawie o IPN (art. 30.2.1) użyta jest dokładnie ta sama fraza, gdy mowa o udostępnianiu przez IPN „dokumentów wytworzonych przez lub przy udziale tajnego informatora lub pomocnika". Chodzi, jak rozumiem, o katalog przejęty z SB i tak zatytułowany.

W tej sytuacji treœć ustawy o działaczach przesšdza, że jeœli SB w swoim języku okreœliła kogokolwiek jako pomocnika i tak sklasyfikowała papiery z nim zwišzane, jest to rozstrzygajšce i dziœ. Czyli w myœl przywołanych przepisów prezes Szarek nie miał ruchu i musiał odmówić wydania decyzji, gdyż w przeciwnym przypadku poœwiadczyłby nieprawdę.

Poœmiertny triumf SB

Ta sytuacja to oczywiœcie chichot historii i zwycięstwo SB zza grobu. I nie jest to wina IPN ani jego prezesa, lecz ustawodawcy, który takš ustawę uchwalił. Do prezesa można mieć pretensje tylko o to, że widzšc, na jakie manowce wiedzie go obowišzujšce prawo, nie reagował i nie próbował zainicjować nowelizacji zapisów prowadzšcych do takich absurdalnych sytuacji. A zapewne już wiele zasłużonych dla Polski osób, mniej znanych niż Mirosław Chojecki, zostało w analogiczny sposób skrzywdzonych, więc można przypuszczać, że prezes Szarek miał wiele okazji, aby rozważyć, do czego przykłada rękę.

Na czym polega błšd i wina ustawodawcy? W moim przekonaniu przede wszystkim na implementacji do języka wolnej Polski nomenklatury używanej przez SB. Esbecka definicja „tajnego informatora lub pomocnika", jak widać na przykładzie Mirosława Chojeckiego, była bardzo pojemna i oprócz faktycznych współpracowników obejmowała także osoby, które z tych czy innych względów SB wygodnie było tak zaklasyfikować. Sš więc w tej kartotece osoby, które coœ podpisały, jak Mirosław Chojecki, ale nazywanie ich pomocnikami SB jest ponurym żartem, a także zapewne osoby, którym takie papiery SB sfałszowała, aby je skompromitować lub poprawić statystyki. Tylko ludzie bez znajomoœci z autopsji tamtego ufundowanego na kłamstwie ustroju mogš sobie wyobrażać, że SB była wolna od takich metod.

Zatem ta esbecka kategoria „tajnego informatora lub pomocnika" obejmuje zarówno opozycjonistów, jak i ich najniebezpieczniejszych wrogów, a ustawodawca poprzez zastosowanie tej kategorii przyjšł zasadę, aby traktować ich identycznie.

To podejœcie przypomina słynnš radę przypisywanš opatowi Arnaud, której miał udzielić krzyżowcom przed atakiem na katarów w Beziers: „Zabijcie wszystkich! Bóg rozpozna swoich".

Trzeba dodać, że ustawodawca postšpił tak, mimo że implementacja esbeckich kategorii do obowišzujšcego w RP prawa została uznana za niedopuszczalnš przez Trybunał Konstytucyjny wyrokiem K 2/07 z 11 maja 2007: „Tego rodzaju materiały archiwalne winny być wyłšcznie przedmiotem badań naukowych, wyjaœniajšcych istotę mechanizmu działania organów totalitarnego państwa. Nigdy natomiast nie mogš stanowić podstawy jakichkolwiek normatywnych odniesień w relacjach obywatel – państwo".

Dziurawe sito

Kolejnš ciekawš konsekwencjš przyjęcia kartoteki SB jako podstawy decyzji prezesa IPN jest wniosek, że ten, którego w tej kartotece nie ma, nie był współpracownikiem SB, więc może uzyskać status opozycjonisty. Zatem dobrze zakonspirowani współpracownicy SB dostanš decyzje prezesa i przeœliznš się przez to sito bez trudu. Uderzajšce jest także nierówne traktowanie osób z dwóch stron byłej barykady: pracownik SB, który podjšł współpracę z opozycjš, może liczyć na status opozycjonisty, natomiast opozycjonista, na którym wymuszono jakiœ podpis – już nie. Mówišc symbolicznie: œw. Paweł dostałby status opozycjonisty, ale œw. Piotr już nie.

W efekcie tak skonstruowanej ustawy jeden z najbardziej zasłużonych opozycjonistów w historii PRL dostaje odmowę uznania za działacza opozycji. Trudno o większš kompromitację polskiego procesu legislacyjnego.

Autor jest profesorem Instytutu Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk