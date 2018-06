USA: Odwołanie skazanego na śmierć. Wyrok, bo jest gejem?

Obrońcy skazanego na śmierć Charlesa Rhinesa twierdzą, że wyrok zapadł ponieważ członkowie ławy przysięgłych byli homofobami. Sąd Najwyższy USA nie będzie rozpatrywał odwołania.

W 1993 roku Charles Rhines dokonał napadu na sklep Dig 'Em Donuts. Gdy wyciągał pieniądze z kasy, do budynku wszedł 22-letni Donnivan Schaeffer. Mężczyzna został zaatakowany nożem myśliwskim przez złodzieja. Po dwóch pierwszych ciosach ofiara prosiła Rhinesa, by ten zabrał go do szpitala. W odpowiedzi napastnik dźgnął go w szyję i głowę.

Rhines był już wcześniej karany. Po szybkim procesie ława przysięgłych skazała mężczyznę na karę śmierci. Od tego czasu przestępca siedzi w celi śmierci. Po serii odwołań, jest najdłużej żyjącym więźniem z celi śmierci w Południowej Dakocie.

Prawnicy skazanego twierdzą, że członkowie ławy przysięgłych podczas rozprawy mieli pytać o homoseksualizm oskarżonego. Sprawa miała wyjść na jaw wiele lat po procesie.

Jeden z przysięgłych miał stwierdzić, że mężczyzna nie może trafić do więzienia, bo spędzi resztę życia z mężczyznami, a tego właśnie chce.

W rzeczywistości Rhines od ponad 20 lat żyje w izolacji. 23 godziny spędza na dobę spędza w swojej celi, a jedna godzina przeznaczona jest na ćwiczenia i rekreację.

Prawnicy Rhinesa odwołali się do Sądu Najwyższego. W poniedziałek apelacja w tej sprawie została odrzucona.