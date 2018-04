Sąd odrzucił prośbę Pistoriusa. "To koniec drogi"

Sšd Najwyższy Republiki Południowej Afryki odrzucił proœbę Oscara Pistoriusa, który chciał odwołać się od wyroku 13-letniego więzienia za zabicie Reevy Steenkamp.

Były paraolimpijczyk, 31-letni Oscar Pistorius, zwrócił się do sšdu z proœbš o rewizję kary więzienia, która w listopadzie wzrosła do 13 lat. Listopadowa decyzja była zaostrzeniem wyroku z lipca 2016 roku, kiedy Pistoriusa skazano na szeœć lat. Najwyższy Sšd Apelacyjny RPA orzekł, że poprzedni wyrok był "szokujšco pobłażliwy" i przedłużył okres pozbawienia wolnoœci.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Orzeczenie, które w poniedziałek wydał sšd, mówi, że "wniosek o zezwolenie na odwołanie zostaje odrzucony", ponieważ nie była to kwestia konstytucyjna.

Do tragedii doszło w nocy z 13 na 14 lutego 2013 roku. W niejasnych okolicznoœciach utytułowany lekkoatleta, m.in. pięciokrotny mistrz paraolimpijski, zastrzelił partnerkę w swoim domu. Kobieta zginęła w toalecie, po tym jak Pistorius oddał cztery strzały przez zamknięte drzwi. Utrzymywał on, że to efekt nieszczęœliwego zbiegu okolicznoœci, gdyż wzišł jš za włamywacza.

Zespół prawny sportowca od czasu, kiedy przebywa on w więzieniu, walczy z prokuraturš w sprawie wyroku.

- To koniec drogi. Nie ma innych dostępnych opcji prawnych - powiedział rzecznik krajowego prokuratora, Luvuyo Mfaku, który z zadowoleniem przyjšł decyzję sšdu.

Tania Koen, prawnik reprezentujšcy rodzinę Reevy Steenkamp powiedziała, że ??rodzice kobiety "zawsze wierzyli w system wymiaru sprawiedliwoœci”. - Rodzice Reevy poœwięcili swój czas i skupili energię na fundacji Reeva Rebecca Steenkamp, ??która powstała na jej czeœć - zaznaczyła Koen.

Nie jest jasne, kiedy Pistorius, który przebywa w więzieniu, może zostać zwolniony warunkowo.