Cambridge Analytica z danymi 87 mln użytkowników Facebooka

Facebook przyznaje, że firma Cambridge Analytica mogła mieć dostęp do danych 87 milionów - a nie, jak wczeœniej informowano, 50 milionów - użytkowników serwisu społecznoœciowego.

Cambridge Analytica to firma analityczna, która stworzyła oprogramowanie, dzięki któremu można z bardzo dużym prawdopodobieństwem przewidzieć preferencje polityczne oraz wpływać na wybory. Firma współpracowała z zespołem wyborczym Donalda Trumpa oraz ze zwolennikami brexitu. O działaniach Cambridge Analytica napisał "The Guardian" co doprowadziło do poważnego kryzysu zaufania do Facebooka. Wielu użytkowników, po wybuchu afery, zdecydowało się na usunięcie swoich profili z serwisu społecznoœciowego.

Przedstawiciel Facebooka Mike Schroepfer przyznał, że większoœć z 2 mld użytkowników Facebooka było narażonych na to, że dane z ich profili były pozyskiwane przez "wrogich aktorów" dzięki mechanizmom wyszukiwania informacji istniejšcym w serwisie społecznoœciowym.

Chodzi o stwarzane przez serwis możliwoœci wyszukiwania informacji o użytkownikach jedynie na podstawie ich telefonu komórkowego czy adresu e-mail. Schroepfer przyznaje, że narzędzie to mogło być wykorzystane przez osoby majšce złe intencje - np. zbierajšce informacje o danej osobie, by wykorzystać jej tożsamoœć do wyłudzenia pieniędzy od instytucji finansowych.

Schroepfer zapewnił, że mechanizmy wyszukiwania informacji na Facebooku zostały już zmienione.

Jednoczeœnie Facebook ujawnił, że do firmy Cambridge Analytica trafiły dane ok. 87 mln użytkowników - głównie z USA - czyli firma dysponowała bazš danych większš o ponad 40 mln od tej, o której pisała prasa ujawniajšc aferę z wyciekiem danych z serwisu społecznoœciowego.