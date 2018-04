USA: Nastolatki zrzucały worki z piaskiem z wiaduktu na samochody

Czwórka nastolatków z Ohio otrzymała wyroki w zawieszeniu za upuszczenie worków z piaskiem z wiaduktu na autostradę.

Czterech nastolatków, którzy przyznali się do zrzucenia worków z piaskiem z wiaduktu autostrady, zabijajšc 22-letniego mężczyznę, otrzymali wyroki w zawieszeniu i nakazano im udanie się do oœrodka leczenia.

Marquis Byrd był pasażerem w aucie, na które w grudniu spadły worki z piaskiem. Mężczyzna był w stanie krytycznym i zmarł trzy dni po zdarzeniu. Do zdarzenia doszło na autostradzie w okolicach Toledo.

Czterech nastolatków w wieku od 13 do 14 lat przyznało się do stawianych im zarzutów. Jednemu z chłopców zarzucano morderstwo, pozostałej trójce - nieumyœlne spowodowanie œmierci. Pierwszy z wymienionych czas do ukończenia 21 roku życia spędzi w specjalnym oœrodku dla trudnej młodzieży. Pozostała trójka spędzi tam po trzy lata. Wszystkie cztery wyroki zostały jednak zawieszone przez sędziego - oskarżeni zostanš najpierw wysłani do Centrum Leczenia Młodzieży Hrabstwa Lucas w Toledo.

- To placówka lecznicza, która może sprawić, że ci chłopcy zmieniš swoje zachowanie i mogš stać się produktywnymi członkami naszej społecznoœci - powiedział sędzia Denise Navarre Cubbon.