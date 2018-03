USA: Nie żyje podejrzany o wysyłanie bomb w paczkach w Teksasie

Według Ÿródeł KVUE, œledczy trafili na œlad napastnika wykorzystujšc dane z logowań telefonu komórkowego, nagrań z kamery monitoringu ze sklepu FedEx na Brodie Lane w południowym Austin oraz na podstawie analizy paragonów.

Informację potwierdził Brian Manley, szef policji w Austin.

Podejrzany został wyœledzony w mieœcie Round Rock w hrabstwie Williamson. Zaparkował w pobliżu hotelu. Władze lokalne i federalne otoczyły okolicę, czekajšc na zespoły taktyczne. Podejrzany odjechał jednak samochodem. Gdy zatrzymał się na poboczu drogi, podeszli do niego funkcjonariusze SWAT. Wówczas mężczyzna zdetonował ładunek, lekko ranišc jednego z policjantów. Drugi strzelił do opdejrzanego.

Heavy police presence on IH-35 near Old Settlers Blvd. in Round Rock as @Austin_Police investigate an officer-involved shooting reportedly connected to the #AustinBombings. pic.twitter.com/bZOtNdffV0