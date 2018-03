Niemcy: Policja od pięciu dni nie może znaleźć ogromnego dźwigu

facebook, Hermann Paule GmbH Co KG

Niemiecka policja nie może odszukać 48-tonowego dŸwigu, skradzionego w niedzielę w Stuttgarcie. Pojazd był w międzyczasie widziany w co najmniej dwóch lokalizacjach, setki kilometrów na północ.

W niedzielny wieczór złodzieje ukradli ogromny dŸwig z placu budowy w Stuttgarcie. Od tego czasu przejechali setki kilometrów, ale policja nadal nie może ich namierzyć.

DŸwig był widziany m.in. na drodze krajowej w pobliżu miasta Herzberg w regionie Harz w Dolnej Saksonii, czyli ok. 450 km na północy wschód od Stuttgartu. W czwartek widziano go z kolei w Erfurcie - 110 km na południowy wschód od regionu Harz.

W międzyczasie o skradzionym pojeŸdzie poinformowana została policja w całej Europie.

Rainer Schmid, właœciciel maszyny, wyjaœnił, że dŸwig nie jest trudny do prowadzenia. - Każdy, kto potrafi prowadzić ciężarówkę, poradzi sobie także z dŸwigiem - powiedział. Zaoferował nagrodę w wysokoœci 5 tys. euro każdemu, kto podzieli się informacjš o tym, gdzie znajduje się pojazd. Wartoœć dŸwigu to ok. 200 tys. euro.

- Nastšpiła duża reakcja - powiedział, dodajšc, że oferujšc pomoc kontakt nawišzały nawet kluby motocyklowe.

Pogoń za pojazdem powinna w teorii pójœć dojœć łatwo - dŸwig może poruszać się z maksymalnš prędkoœciš 55 km/h. Bak mieœci natomiast iloœć paliwa potrzebnš do przejechania tylko 350 km, co oznacza, że na nietypowy łup złodziei powinien zwrócić uwagę obsługi już co najmniej jednej stacji benzynowej.