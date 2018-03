Francja: Brutalne morderstwo ocalałej z Holokaustu

Około 20-letni mężczyzna został aresztowany, po tym, jak w jednym z mieszkań w Paryżu odkryto zwłoki 85-letniej Żydówki, ocalonej z Holokaustu.

Służby ratunkowe odpowiedziały na wezwanie do pożaru w mieszkaniu w 11. dzielnicy stolicy Francji. Samotnie mieszkała tam 85-letnia ocalała z Holokaustu. Według Ÿródeł zbliżonych do sprawy, na ciele znalezionej w spalonym mieszkaniu kobiety znaleziono rany kłute.

Pożar mógł więc być tylko przykrywkš dla morderstwa. Jak donoszš francuskie media, wszczęte zostało œledztwo w tej sprawie. Aresztowano już jednego, około 20-letniego mężczyznę. Motyw morderstwa pozostaje na razie nieznany, ale prokuratorzy z Paryża "nie wykluczajš żadnej z teorii".

Ofiara, Mireille K., była wyznania żydowskiego - stwierdziła Służba Ochrony Społecznoœci Żydowskiej (Service de protection de la communauté juive, SPCJ), organ zajmujšcy się aktami antysemickimi we Francji.

Mireille w lipcu 1942 była "ocalałš z obławy Vel d'Hiv, największego masowego aresztowania francuskich Żydów podczas II wojny œwiatowej. Nazwa wydarzenia pochodzi od krytego toru kolarskiego, tzw. Vélodrome d’Hiver. Proniemiecki rzšd Vichy przy pomocy ok. 9 tys. policjantów zatrzymał wówczas ponad 13 tys. Żydów.

Dochodzenie nie wykazało jeszcze, czy do ewentualnego zabójstwa doszło z pobudek antysemickich, jednak organizacje żydowskie chcš dopilnować, by policja nie zignorowała tej możliwoœci.

"Oczekujemy od władz działania z największš przejrzystoœciš w toczšcym się œledztwie, tak, aby motywy tej barbarzyńskiej zbrodni zostały ujawnione tak szybko, jak to tylko możliwe" - napisała w oœwiadczeniu wiodšca żydowska organizacja CRIF (Rada Przedstawicieli Francuskich Instytucji Żydowskich).

Chociaż œledztwo jest na wczesnym etapie, we francuskich mediach œmierć 85-latki porównywana jest do morderstwa Sary Halimi, ortodoksyjnej Żydówki, zamordowanej również we własnym domu i również w 11. dzielnicy w kwietniu 2017 roku. Napastnik z okrzykiem "Allah Akbar" i przekleństwami na ustach najpierw pobił kobietę, a póŸniej wyrzucił jš przez okno. W lutym francuski sędzia orzekł, że brutalne morderstwo było aktem antysemickim.