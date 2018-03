Hindus oskarżony o przemycanie fałszywych dziennikarzy

Obywatel Indii został oskarżony o przemyt ludzi, po tym jak próbował wwieŸć do Australii grupę fałszywych dziennikarzy - informuje CNN.

46-letni Hindus przyjechał do Australii z grupš oœmiu osób, które miały rzekomo być dziennikarzami przysłanymi do Brisbane na rozpoczynajšce się 4 kwietnia Igrzyska Wspólnoty Narodów.

Kontrolujšca przybyłych z Indii rzekomych dziennikarzy australijska straż graniczna (ABF) odkryła jednak, że wszystkie te osoby posiadajš fałszywe dokumenty potwierdzajšce ich zatrudnienie w zagranicznych mediach.

Tylko organizator przyjazdu dziennikarzy posiadał dokumenty uprawniajšce go do wjazdu do Australii - został jednak zatrzymany pod zarzutem przemytu ludzi i fałszowania dokumentów.

O tym, że grupa "dziennikarzy" lecšcych z Indii może tak naprawdę być grupš imigrantów, którzy próbujš przedostać się do Australii funkcjonariuszy straży granicznej w Brisbane poinformował oficer łšcznikowy ABF z Tajlandii (gdzie samolot, którym rzekomi dziennikarze przylecieli do kraju, miał międzylšdowanie).

- Posiadamy sieć oficerów łšcznikowych na ważnych, międzynarodowych lotniskach, którzy identyfikujš tych pasażerów lecšcych do Australii, w przypadku których cel podróży budzi wštpliwoœci - poinformował komendant ABF w Queensland, Terry Price.

Przemytnikowi ludzi z Indii grozi teraz do 20 lat więzienia. Oœmiu nielegalnych imigrantów zostało skierowanych do oœrodka dla imigrantów.