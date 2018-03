Austin: Po kolejnym wybuchu policja prosi o pozostanie w domach

W czwartej eksplozji bomby ranne zostały dwie osoby. Do wybuchu doszło w niedzielę o 20.30 lokalnego czasu. Dwóch rowerzystów natknęło się na podejrzane urzšdzenie na poboczu drogi. Gdy zbliżyli się do paczki, doszło do eksplozji. Życiu rannych nie zagraża niebezpieczeństwo.

- W poniedziałek nie będziemy mogli wysłać szkolnych autobusów po okolicy - zapowiedział Brian Manley, szef policji w Austin. - Poza tym proszę mieszkańców z hrabstwa Travis, by jutro rano zostali w swoich domach i dali nam możliwoœć zbadania miejsca zdarzenia, gdy wzejdzie słońce - dodał.

Police tell residents in southwest Austin to stay indoors until 10 a.m. after last night's bombing; people told to call 911 for assistance if they need to leave before 10 a.m. pic.twitter.com/mnObdNcA7z