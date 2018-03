Napastnik wziął zakładników w ośrodku dla weteranów

W Veterans Home w Yountville mieszka około 1100 amerykańskich weteranów wojennych. W samym miasteczku żyje ok. 3 tys. mieszkańców.

Według wstępnych informacji napastnikiem może być 36-letni weteran, który z racji traum wojennych uczestniczył w programie terapeutycznym prowadzonym w oœrodku. Stwierdzono u niego zaburzenia emocjonalne. Leczenie zakończył dwa tygodnie temu i opuœcił Veterans Home.

Œwiadkowie twierdzš, że ubrany na czarno mężczyzna ma broń automatycznš. Wzišł dwóch zakładników.

Law enforcement swarms Veterans Home in Yountville on a report of an armed man with hostages https://t.co/6pDbag7Hfr