Surowy wyrok za korupcję w policji

Były naczelnik i zastępca tajnego wydziału w komendzie stołecznej skazani za przyjęcie ponad 140 tys. zł łapówek.

Finał znalazła jedna z największych afer korupcyjnych w policji – dotyczšca przyjmowania i żšdania korzyœci przez wysokiej rangi funkcyjnych oficerów komendy stołecznej. Sšd Okręgowy w Warszawie właœnie skazał ich na kilkuletnie kary bezwzględnego pozbawienia wolnoœci. Jeœli wyrok się utrzyma, to funkcjonariusze stracš policyjne emerytury, na które zdšżyli już przejœć.

– Wobec Mariusza K. sšd orzekł karę łšcznš pięciu i pół roku pozbawienia wolnoœci. Jarosława N. skazał na cztery lata. Obu wymierzył też grzywny – mówi „Rzeczpospolitej” Łukasz Łapczyński, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Sprawa dotyczy newralgicznego, tajnego Wydziału Techniki Operacyjnej (WTO) w Komendzie Stołecznej Policji – komórki, która odpowiada m.in. za zakładanie podsłuchów z użyciem specjalistycznych urzšdzeń, a także prowadzi tajne operacje wymierzone w przestępców.

Naczelnik wydziału Mariusz K. i jego zastępca Jarosław N. mieli dopuszczać się nadużyć blisko dekadę temu (w latach 2009–2010). Chociaż – ze względu na specyfikę wydziału – w każdym obszarze powinni zachowywać najwyższe standardy.

Szef i zastępca mieli brać łapówki od przedstawicieli firm za to, aby ich towar kupiła policja. „Rzeczpospolita” poznała szczegóły zarzutów.

I tak w 2009 r. od dwóch przedsiębiorców (Zdzisława J. i Krzysztofa P.) naczelnicy przyjęli 102 tys. zł, co stanowiło 20 proc. wartoœci kontraktu na dostawę sprzętu. Biznesemeni mieli im ponadto zafundować zegarki (wtedy o wartoœci 2 tys. zł) jako gratyfikację „za możliwoœć składania zamówień”.

Kilka miesięcy póŸniej kolejna osoba (Grzegorz W.) miał przekazać ówczesnym szefom WTO 40 tys. zł i dzięki temu wydział kupił od niego sprzęt do inwigilacji po zawyżonej cenie. Mariusz K. i Jarosław N. zażšdali też – jak ustaliła prokuratura – 2 proc. od wartoœci innego kontraktu. Suma miała być znaczšca, bo chodziło o zakup samochodów dla WTO.

– Poœrednikiem był tu Artur E., który przyznał się do zarzutu i dobrowolnie poddał się karze – mówi nam prok. Łapczyński.

Tych pięciu przestępstw naczelnik oraz zastępca mieli dopuœcić się „wspólnie i w porozumieniu”. Sprzyjało im to, że zakupy dla tajnych komórek policji odbywajš się z pominięciem przetargów. Byli szefowie WTO mieli dopuœcić się też drobniejszych przewinień. Na przykład przywłaszczyć sobie 3 tys. zł (w dokumentach „rozpisali” je na policyjnego informatora). Mariusz K. został oskarżony ponadto o to, że z ewidencji usunšł kamerę „Sony” należšcš do wydziału, jako rzekomo wybrakowanš, chociaż była sprawna. Z kolei Jarosław N. o to, że dał szefowi 13,6 tys. zł, dopłacajšc mu przez kilka miesięcy do mieszkania – aby ten poparł jego starania o awans.

Oficerowie w lutym 2011 r. trafili do aresztu. Nieco wczeœniej, kiedy kontrole z Komendy Głównej Policji wskazały, że w tajnym wydziale Ÿle się dzieje, naczelnicy zostali zdymisjonowani.

Jak sprawował się sprzęt podszyty łapówkami, nie wiadomo, bo wszystko, co wišże się z wydziałem, jest okryte tajemnicš. Według œledczych pewne jest, że policja za niego przepłaciła.

Akt oskarżenia trafił do sšdu w grudniu 2012 r., skierowała go ówczesna Prokuratura Apelacyjna.

– Zawierał kilkanaœcie zarzutów, w tym przyjmowania i żšdania korzyœci majštkowych, przekroczenia uprawnień oraz przywłaszczenia 3 tys. zł na podstawie poœwiadczajšcych nieprawdę dokumentów – mówi nam Łukasz Łapczyński.

Jeden ze stołecznych policjantów wspomina, że w tamtych latach w wydziale głoœno było o zakupie luksusowych aut sprowadzonych z USA.

– Były uszkodzone po huraganie i nie powinny trafić do sprzedaży – mówi oficer. Czy zakup został objęty zarzutem, ze względu na tajne œledztwo nie udało nam się ustalić.

Wyrok skazujšcy byłych szefów WTO na karę bezwzględnego więzienia – co w przypadku oficerów policji jest rzadkoœciš – zapadł 13 lutego. Jest nieprawomocny.

Mariusz K. i Jarosław N. zdšżyli już przejœć na emerytury. Jeżeli wyrok się utrzyma, zostanš ich pozbawieni. Skazani za korupcję nie majš bowiem prawa do policyjnych emerytur.

Prof. Antoni Kamiński z PAN, były szef Polskiego Oddziału Transparency International, komentuje:

– To wysoka kara, ale uzasadniona. Jeżeli ktoœ jest policjantem, wykonuje zawód zaufania publicznego, to powinien szczególnie dbać o zachowanie najwyższych standardów – mówi prof. Kamiński. Jak zaznacza, w policji, zwłaszcza tej sprzed lat, nierzadko miały miejsce przypadki nadużyć. – Ta sprawa wskazuje na to, że policja „od góry” była zdemoralizowana. Były osoby, które dochodziły do wysokich stanowisk i traktowały podległš im komórkę jako swoiste feudum – zaznacza prof. Kamiński i jako mankament wskazuje fakt, że wyrok zapadł dopiero po tylu latach.