Argentyna: 400 kg kokainy w rosyjskiej ambasadzie AFP

Policja zabezpieczyła ok. 400 kilogramów kokainy w budynku należšcym do ambasady Rosji. Œledztwo ws. wykorzystywania placówki dyplomatycznej do przemytu narkotyków prowadziły wspólnie rosyjska i argentyńska policja po tym jak ambasador Rosji poinformował policję o znalezionej w ambasadzie kokainie.

