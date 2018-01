Wypalał inicjały na pacjentach. Zapłaci karę

Chirurg Simon Bramhall, który wypalał swoje inicjały na narzšdach pacjentów, musi przepracować bezpłatnie 120 godzin i zapłacić karę finansowš w wysokoœci 10 tysięcy funtów.

Na chirurga, który wypalił swoje inicjały na wštrobach dwóch pacjentów podczas operacji przeszczepu, nałożono grzywnę w wysokoœci 10 000 funtów.

Poniżej dalsza częœć artykułu

53-letni Simon Bramhall używał w tym celu lasera, którym chirurdzy zamykajš naczynia krwionoœne lub szkicujš linie, a póŸniej wzdłuż nich tnš skalpelem. Zazwyczaj tego rodzaju rany gojš się naturalnie, ale w przypadku jednej z pacjentek tak się nie stało. Sprawa wyszła na jaw przypadkowo, podczas kolejnej operacji, gdy zauważono, że na jej wštrobie wypalone sš inicjały „SB”.

Choć pacjenci nie ucierpieli fizycznie, prawnik Tony Badenoch, który zajmuje się sprawš, powiedział, że jedna z ofiar chirurga została skrzywdzona psychicznie. - Ta sprawa dotyczy jego zachowania przy dwóch operacjach, bez zgody pacjenta i bez żadnych przyczyn klinicznych - powiedział Badenoch. - Przyznał, że z perspektywy czasu było to głupie i nierozważne - dodaje.

Sędzia Paul Farrer nakazał Bramhallowi przepracowanie nieodpłatnie 120 godzin. - Obie operacje były długie i trudne. Rozumiem, że w obu przypadkach był pan zmęczony i zestresowany i rozumiem, że mogło to wpłynšć na pana osšd. Było to zachowanie zrodzone z arogancji, o jakiej mówi się przy zachowaniach przestępczych - podkreœlił. - To, co pan zrobił było nadużyciem władzy i zdradš zaufania pacjentów - dodał.