Norwegia: 30 dni więzienia za rzucanie śnieżkami w policjantów

21-letni mieszkaniec Bergen w Norwegii otrzymał karę 30 dni więzienia za rzucanie œnieżkami w policję i próbę ugryzienia funkcjonariuszy podczas zatrzymania.

Jak informuje norweski nadawca NRK, funkcjonariusze stali się celem œnieżnego ataku, ponieważ podjęli interwencję po doniesieniu o awanturze na młodzieżowej imprezie w południowo-zachodniej częœci miasta. Uczestnicy byli kilkakrotnie proszeni o opuszczenie domu, w którym odbywała się impreza, ale zamiast zastosować się do wezwań, rzucali kamieniami, doniczkami i œnieżkami.

- Przemoc wobec funkcjonariuszy jest poważnym przestępstwem i jest nielegalna - powiedział Kjetil Linge Tomren z norweskiej policji. Na przyjęciu, które zostało opisane jako "całkowicie poza kontrolš" zostało aresztowanych siedem osób.

21-latek został oskarżony o przemoc wobec policjantów w czerwcu zeszłego roku. Został oskarżony o rzucanie œnieżkami i gryzienie policjantów w czasie zdarzenia.

W sšdzie mężczyzna zaprzeczył oskarżeniom i tłumaczył, że nic nie pamięta. - To, co się wydarzyło, nie jest czymœ, co zwykle robię. Nie zamierzałem nikogo skrzywdzić, tylko uciec przed policjš - tłumaczył.

Z 30 zasšdzonych dni, Norweg będzie musiał odsiedzieć jeszcze tylko 9, gdyż w poczet kary zaliczono mu czas spędzony w policyjnym areszcie. Został też obcišżony kosztami sšdowymi.