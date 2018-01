Najdroższa butelka wódki na świecie odnaleziona. Pusta

Warta ponad milion euro butelka, która zawierała rosyjskš wódkę marki Russo-Baltique, wykonana została z trzech kilogramów złota i trzech kilogramów srebra.

Butelka była też obłożona fragmentem skóry z tapicerki auta, które brało udział w jednym z pierwszych rajdów Monte Carlo.

Została skradziona w ostatni wtorek z baru Café 33 w Kopenhadze gdzie była stale wystawiana jako wypożyczony z Rosji element kolekcji. Moment kradzieży został zarejestrowane przez wewnętrzne kamery.

Watch a thief steal a bottle of #vodka worth $1.3 million. Security cameras caught the thief in the act at a bar in #Copenhagen, where the Russo-Baltique vodka was on loan. If you have any info, report to Copenhagen Police Dept

Video: Dartz @i24NEWS_EN pic.twitter.com/d8IuVRr7sS