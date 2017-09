Duńska policja: Czy ktoś widział ten autokar?

Jak przekonać szefa do awansu?

W policyjnym oświadczeniu czytamy, że autobus tuż przed kradzieżą był zaparkowany niedaleko głównego dworca kolejowego w stolicy Danii.

Policja zwróciła się do mieszkańców Kopenhagi o pomoc w odnalezieniu autobusu umieszczając apel w tej sprawie na Twitterze.

Autokar opisany jako "duży, biały, ozdobiony kolorowymi grafikami na boku".

Do poszukiwań skradzionego autokaru wykorzystywany jest m.in. policyjny helikopter.

Mimo że kradzież jest traktowana przez policję jako zwykłe przestępstwo kryminalne, to policjanci chcą odnaleźć pojazd tak szybko jak to możliwe ponieważ, jak czytamy w oświadczeniu policji, są świadomi, że w ostatnich atakach terrorystycznych, do jakich doszło w Europie, zamachowcy używali pojazdów.