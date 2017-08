Marsa Alam: Turysta z Włoch zabił pracownika hotelu w Egipcie

Evan Pascal Moro wyjechał na wakacje do Egiptu z dwoma córkami. Turysta z Włoch wypoczywał w popularnym kurorcie Marsa Alam.

Podczas pobytu doszło do sprzeczki z jednym z pracowników hotelu. Awantura przerodziła się w bójkę. Z nieoficjalnych informacji wynika, że turysta nie godził się z obowiązującym w hotelu zakazem. Pracownik nie zezwolił mężczyźnie na przejście przez ograniczoną dla wypoczywających część obiektu.

W wyniku pobicia pracownik hotelu zmarł. Turysta został zatrzymany i przebywa obecnie w areszcie. Mężczyzna był jedynym opiekunem swoich córek, dlatego nie mogą one teraz wrócić do kraju. Rządy Włoch i Egiptu starają się teraz umożliwić im powrót do Włoch.