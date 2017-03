Sycylia: Biskup zakazuje członkom mafii zostawania ojcami chrzestnymi

Michele Pennisi, biskup z Monreale na Sycylii, wydał dekret, w którym zakazuje członkom sycylijskiej mafii zostawania rodzicami chrzestnymi.