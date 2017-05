Przegląd Prasy: Jestem Antoni. Święty Antoni

Wicemarszałek Ryszard Terlecki poinformował, że wniosek PO o wotum nieufności wobec Macierewicza nie zostanie rozpatrzony na rozpoczynającym się w środę posiedzeniu. I zapewnił, że Sejm zajmie się nim na kolejnym, rozpoczynającym się 24 maja. Warto pamiętać, że to już druga taka zapowiedź.

A przecież - jeszcze przed długim weekendem majowym – marszałek Sejmu Marek Kuchciński mówił, że prawdopodobnie zaproponuje Sejmowi, aby to właśnie w czasie trwającego obecnie posiedzenia izby zająć się wnioskiem PO. Pewne jest, że na środę zaplanowano dyskusję nad wnioskiem w sejmowej komisji obrony narodowej.

W pracach pomóc jej może „Gazeta Wyborcza”, która przygotowała kalendarium wydarzeń wokół Caracali ("Kto, jak i dlaczego zestrzelił 50 Caracali"). PO uaktywniło się bowiem w sprawie odwołania Macierewicza po tym, gdy okazało się, że w przetarg wtrącił się Wacław Berczyński, były szef podkomisji smoleńskiej powołanej przez MON.

Z kolei „Dziennik Gazeta Prawna” całą kolumnę poświęcił na sylwetkę ministra. Maciej Miłosz pisze, że 18 miesięcy rządów Macierewicza to dużo głośnych porażek, ale i ważnych sukcesów.

Porażki są oczywiste: polityka kadrowa w wojsku, Misiewicz, Berczyński, czy słowa o mistralach sprzedanych rzekomo za 1 dolara do Egiptu. Sukcesy to przesunięcie Leopardów na wschód, dobre relacje z Amerykanami, umowy na armatohaubice samobieżne Krab (ale te zaczęły powstawać jeszcze za rządów PO).

Zbigniew Parafianowicz podsumowuje w komentarzu na sąsiedniej stronie, że nawet jeśli w wielu obszarach analizy stanu państwa ma rację, to jest to za mało, by wygrywać. Dopełnieniem sylwetki szefa MON jest rozmowa z wiceministrem Bartoszem Kownackim.

Czy media pomogą pozytywnie zaopiniować wniosek komisji, nie dowiemy się w środę. Właśnie odwołano bowiem posiedzenie sejmowej komisji w tej sprawie. Zapewne, tak jak w lipcu 2016 roku, szef MON się obroni - wtedy komisja negatywnie oceniła pierwszy wniosek PO o wotum nieufności wobec Macierewicza. Bartosz Kownacki stwierdził wówczas, że minister Antoni Macierewicz jest najlepszym ministrem obrony III RP, choć przyszło mu działać w najtrudniejszych warunkach od kilkudziesięciu lat. A jeśli teraz nie zaszkodzą mu ani Misiewicz, ani Berczyński, to szef MON będzie mógł się przedstawiać tak: Jestem Antoni. Święty Antoni.

PS. W środę w Sejmie warto jeszcze śledzić prace nad reformą wymiaru sprawiedliwości, a dokładnie dyskusję nad zmianami w KRS i powoływaniem prezesów sądów przez ministra. Więcej na stronie www.rp.pl/prawo.