Przegląd prasy: Eurofortel PiS

„Rzeczpospolita” podaje, że ministerstwa kończą pracę nad strategią cyberbezpieczeństwa kraju. Zakłada ona ścisłą współpracę z samorządami i sektorem prywatnym. Hakerzy są bowiem coraz bardziej zuchwali. Rozsyłają np. e-maile podszywając się choćby pod banki z linkiem do strony podobnej do prawdziwej. Głośny był lutowy atak na Komisję Nadzoru Finansowego i kilka banków, co zrodziło obawy o bezpieczeństwo całego sektora finansowego. Projekt strategii ma wkrótce trafić pod obrady rządu.

„Rzeczpospolita” przypomina, że brytyjska premier Theresa May ma we wtorek ogłosić początek Brexitu. Bruksela oczekuje notyfikacji uruchomienia artykułu 50 unijnego traktatu, który opisuje proces wychodzenia z UE. Jeśli faktycznie dojdzie do tego 14 marca, będzie to oznaczać, że 14 marca 2019 roku Wielka Brytania nie będzie już członkiem UE. Traktat daje bowiem na negocjacje maksimum dwa lata.

„Rzeczpospolita” opisuje, że skarbówka masowo kontroluje przedsiębiorców, którzy oszczędzali na podatkach, rozliczając znaki towarowe. To np. rysunki, wyrazy i inne oznaczenia wyróżniające produkt. Takie znaki przez lata chętnie były przedmiotem transakcji pozwalających na zmniejszenie podatków. Skarbówka wreszcie jednak zorientowała się, że za dużo na tym traci.

„Gazeta Wyborcza” opisuje fortel PiS w walucie euro - jak dzięki darowiznom zdobywano unijne fundusze. Gazeta twierdzi, że ujawnia darczyńców i wydatki europejskiej rodziny PiS - partii ACRE i fundacji New Direction. W 2015 r. Polacy nagle wpłacili na te organizacje 200 tys. euro, a ACRE sfinansowało konwencję PiS. Zdaniem gazety może to naruszać prawo europejskie. Tekst jest wynikiem śledztwa kilku europejskich mediów.

„GW” podaje, że od środy fiskus sam może nas rozliczyć z PIT. Do tej pory to my wypełnialiśmy zeznanie, a skarbówka je sprawdzała. Teraz będzie odwrotnie - PIT wypełnią urzędnicy. Trzeba tylko wypełnić prosty wniosek. Będzie można go złożyć do 18 kwietnia. Ale tylko elektronicznie. Rozliczenie obejmie też ulgę na dzieci lub rehabilitacyjną (innych nie) oraz odpis na organizację pożytku publicznego.

„Dziennik Gazeta Prawna” pisze o wielkim unijnym absurdzie na torach: kolej musi wydać miliardy na remont, którego nie potrzebuje, tylko po to, by nie oddać pieniędzy do Brukseli. Chodzi o modernizację linii między Warszawą i Poznaniem. PKP wyremontują niemal nowe tory. Prace pochłoną ok. 2,2 mld zł. A czas przejazdu ekspresów skróci się o... pięć minut.

„DGP” wskazuje, że nadjeżdża rewolucja w egzaminach na prawo jazdy. PiS nie podoba się system nadawania uprawnień, gdzie ośrodkom wręcz opłaca się oblewać kandydatów. Blisko 90 proc. przychodów WORD-ów pochodzi z opłat egzaminacyjnych. Aż trzy czwarte ogółu wpływów to pieniądze, jakie z opłat za egzaminy poprawkowe. Dlatego główna propozycja zmian dotyczy tego, by pieniądze z egzaminów trafiały do budżetu państwa.

„Parkiet” informuje, że prawdopodobnie dziś dowiemy się, co z fotelem prezesa warszawskiej giełdy. Pat trwa od początku roku. Właściciel GPW (państwo) 4 stycznia odwołał Małgorzatę Zaleską i powołał Rafała Antczaka. Ale obu zmian nie zatwierdził jeszcze nadzorca rynku. Zdaniem dziennika dziś KNF może się zgodzić na odwołanie Zaleskiej, ale jednocześnie nie da zielonego światła Antczakowi. Formalnym pretekstem może być brak u niego trzyletniego doświadczenia w instytucji rynku finansowego.

„Puls Biznesu” twierdzi, że rząd szykuje autobusową rewolucję. Dziś samorządy, jako organizatorzy transportu, zawierają z przewoźnikami krótkoterminowe umowy, które nie motywują do inwestycji w tabor i dobrych ofert dla pasażerów czy atrakcyjnych propozycji pracy dla kierowców. To ma się zmienić. Pasażerów będą wozić tylko wybrani przewoźnicy.

A na koniec jeszcze ciekawostka z „Rzeczpospolitej”: w Norwegii powstanie tunel dla... pełnomorskich statków. To pierwsze takie przedsięwzięcie na świecie. Tunel powstanie w zachodniej części kraju, u nasady półwyspu Stad. Morze jest tu szczególnie trudne do nawigacji ze względu na wyjątkowo niesprzyjającą pogodę. Są tam fale na ponad 15 metrów. W ciągu dekady zginęło tu ponad stu marynarzy. Szlak jest bardzo uczęszczany, rocznie przepływa tamtędy ok. 38 tys. statków. Stąd niezwykła decyzja Norwegów.