Przegląd prasy: Uchodźcy kontra kobiety

Gazeta z pierwszej strony, piórem Michała Szułdrzyńskiego apeluje o to, by rząd Beaty Szydło wyraził zgodę na uruchomienie korytarza humanitarnego dla najbardziej potrzebujących. Szułdrzyński pisze, że Polska „nie może zatracić swego znaku rozpoznawczego: solidarności”. Wtóruje mu dominikanin, ojciec Maciej Zięba, który przypomina, że w tzw. porządku pomagania uchodźcy zajmują miejsce pierwsze. Zakonnik – były działacz „Solidarności” – ma nadzieję na to, że Polska otworzy się przed potrzebującymi. Z kolei Massimiliano Signifredi z włoskiej wspólnoty Sant’Egidio pyta czy faktycznie państwu może zagrażać kobieta z dzieckiem, które straciło nogę podczas bombardowań. Blok o pomocy dla uchodźcach uzupełnia w „Rzeczpospolitej” sondaż IBRiS, z którego wynika, że 54 proc. Polaków pomoc polskiego rządu dla ofiar konfliktów na Bliskim Wschodzie jest niewystarczająca.

W „Rzeczpospolitej” trzeba też zauważyć ranking wschodzących gwiazd biznesu. Dziennik prezentuje dziesięć kobiet, które w bardzo krótkim czasie – niektóre w ciągu niespełna 10 lat kariery – osiągnęły życiowy sukces i weszły do zarządów znanych firm. Na stronach zagranicznych czytelnik znajdzie zaś informację o tym, że Białoruś przekazała Polsce listę 21 ofiar stalinowskich represji. Dziennikarze pytają czy to początek wyjaśniania wspólnej historii.

„Gazeta Wyborcza” większą cześć swojego środowego wydania poświęca międzynarodowemu strajkowi kobiet, który ma odbyć się na ulicach polskich miast. „Dzień gniewu” – ma pokazać rządzącym, że kobiety w Polsce są i mają swoje prawa. W „Gazecie” też o innym strajku: nauczycieli, którzy wyjdą na ulice 31 marca, by zaprotestować przeciwko reformie edukacji.

Do „Dziennika Gazety Prawnej” warto z kolei zajrzeć dla wywiadu z ministrem Henrykiem Kowalczykiem, szefem Komitetu Stałego Rady Ministrów. Kowalczyk po raz kolejny – trudno policzyć który w ostatnich miesiącach – stwierdza, że rząd PiS powinien wrócić do pomysłu zwiększenia kwoty wolnej od podatku do 8 tys. zł. Opowiada też o tym jakie są losy prac nad podatkiem jednolitym, które rząd zawiesił oraz zapewnia, że finansowanie programu 500 plus nie jest zagrożone.

Na koniec „Fakt” a tam na pierwszej stronie informacja o tym, że minister Mateusz Morawiecki chce ciąć przywileje dla emerytów – głównie służb mundurowych, prokuratorów i sędziów. Gazeta odnotowuje też, że na spotkaniu z przewodniczącym słowackiego parlamentu Andrejem Danko, z Jarosławem Kaczyńskim nie było ciastek ani paluszków. Po prostu wstyd panie prezesie! Ale – jak zauważa „Fakt” – może to wynikać z tego, że Słowacja chce na przewodniczącego RE popierać Donalda Tuska…