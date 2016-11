Przegląd prasy: PiS jak Robin Hood

Gazeta analizuje, że w ogóle nie zapłacą podatku osoby, które w 2017 r. zarobią mniej niż 6,6 tys. zł. Ale żadnej zmiany nie odczuje... aż 20 mln Polaków mających ten niefart, że zarabiają więcej. Stracą też samorządy.

"Rzeczpospolita" ostrzega także, że Bruksela przykręci kurek z pieniędzmi, z których garściami czerpie Polska, czyli funduszy strukturalnych. Doprowadzą do tego Brexit, kryzys związany z falą uchodźców, budowa europejskiej obrony oraz zalew populizmu.

W "Rzeczpospolitej" zwraca także uwagę rozmowa z Michałem Kwiatkowskim. Były mistrz świata w kolarstwie mówi m.in. o pierwszym sezonie w grupie Sky i planach na przyszłość.

"Gazeta Wyborcza" na pierwszej stronie pisze o akcji, w której CBA zatrzymało wczoraj Józefa P., byłego senatora PO i bohatera "Solidarności" ze stanu wojennego. Korupcyjne zarzuty są poważne, ale jest kilka znaków zapytania, wskazuje gazeta. Z jej informacji wynika, że domniemanym procederem korupcyjnym mógł kierować asystent społeczny b. senatora. Nie wiadomo, czy P. wiedział o sprawie.

"GW" opisuje, jak oszuści podkupują abonentów, a potem zmuszają oszukanych do płacenia kar za zerwanie umowy. Ofiarami są tysiące Polaków. Mechanizm jest taki sam, zmieniają się tylko nazwy firm: Telekomunikacja Dzień Dobry, Telekomunikacja Novum, Polska Telekomunikacja Stacjonarna i in., wymienia gazeta.

"Dziennik Gazeta Prawna" w czołówkowym tekście podaje szczegóły programu "Za życiem". To m.in. nielimitowana rehabilitacja poza kolejnością i kompleksowa opieka lekarska. Świadczenia te rząd zagwarantuje dzieciom urodzonym po ciążach dziś często kończących się legalną aborcją.

"DGP" wraca też do tematu akcyzy na auta. Wczoraj szczegóły proponowanych zmian resort finansów przedstawił senatorom. Akcyza po nowemu ma ona objąć także małe samochody dostawcze. Nie zapłacą jej zaś nabywcy motocykli, aut zabytkowych i elektrycznych.

"Parkiet" wśród ostatnich nie najlepszych nastrojów globalnych inwestorów stara się doszukać optymizmu. I wskazuje, że rynki wschodzące dadzą zarobić. Jako dowód daje wyliczenia. Twierdzi, że giełdy rynków wschodzących są na drodze do odrobienia strat wywołanych wygraną Trumpa w USA. Od 8 do 14.11 indeks MSCI Emerging Markets stracił 7 proc., ale potem zyskał 3 proc.

"Parkiet" zauważa także rysujący się nowy trend. Bo choć Polacy preferują kupno mieszkania na własność i nie ma u nas rozwiniętego rynku najmu, to – jak wskazuje gazeta – eksperci przewidują, że nieruchomości na wynajem mają perspektywę.

"Puls Biznesu" wskazuje bez ogródek: "Podatek od wszystkiego zniechęca do inwestycji". Chodzi o planowane zmiany definicji budynku i budowli. Spowodują one opodatkowanie wszystkich urządzeń w fabryce - uważają przedsiębiorcy. Kodeks usprawni proces inwestycji - uspokaja minister infrastruktury. Doświadczenie nakazuje pewną taką nieśmiałość w wierze w zapewnienia polityków. Nawet jeśli prawda leży pośrodku, to w przypadku spojrzenia biznesu ten środek może niestety być bardziej po stronie hamulców inwestycji.

Z tematów lżejszych najmocniej przyciągnęła moją uwagę informacja w "GW". Że ludzie mają zdolność pamiętania różnych wydarzeń, nawet błahych, to wiadomo. To pamięć epizodyczna. Teraz okazuje się, że mają ją też psy! Dowiedli tego naukowcy. Rzecz jasna, nie było to proste, no bo odpada pytanie, co pamiętają, ale się udało. "Pies ci tego nie zapomni", pisze "GW".