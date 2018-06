Granica USA-Meksyk: Dziewczynka z downem rozdzielona z matką

10-letnia meksykańska dziewczynka z zespołem Downa jest jednym z tysięcy dzieci, które niedawno zostały oddzielone od rodziców na granicy USA i Meksyku. - To szczególnie bolesny przypadek - powiedział meksykański minister spraw zagranicznych Luis Videgaray.

Dziewczyna i jej brat zostali wysłani do aresztu w McAllen w Teksasie, a ich matka trafiła do ośrodka około godziny drogi w Brownsville. Rodzina została rozdzielona przy próbie przekroczenia granicy.

Videgaray poinformował, że meksykański konsul wraz z ojcem dziewczynki, który legalnie przebywa w USA, pracują nad uwolnieniem dziecka.

W uwolnienie dziewczynki i połączenie jej z rodziną włączyła się też organizacja National Down Syndrome Society.

W ubiegłym tygodniu media obiegła informacja, że w wyniku polityki imigracyjnej Donalda Trumpa, która realizowana jest od kwietnia pod hasłem "Zero tolerancji", ponad 2 tysiące dzieci zostało odebranych rodzicom po nielegalnym przekroczeniu granicy.

Meksykański minister stwierdził, że wie o co najmniej 21 dzieciach z tego kraju, które zostały rozdzielone z rodzicami. Większość została odesłana do Meksyku, ale kilkoro przebywa jeszcze w amerykańskim areszcie. Jak ocenił, dzieci meksykańskie to zaledwie 1 procent wszystkich, które zostały odseparowane od rodziców. Większość z nich to obywatele Gwatemali, Salwadoru i Hondurasu.

- Rząd meksykański w żaden sposób nie promuje nielegalnej migracji - powiedział Videgaray. - Jednak zgodnie z naszymi zasadami konstytucyjnymi i naszymi przekonaniami, nie możemy pozostać obojętni na akt, który stanowi pogwałcenie praw człowieka i który godzi w nieletnich i dzieci, wśród nich osoby niepełnosprawne.

W historię rozdzielonej z rodziną dziewczynki z downem nie wierzy były menedżer kampanii Donalda Trumpa Corey Lewandowski. Gdy podczas rozmowy w Fox News o sytuacji dziecka mówił były doradca Krajowego Komitetu Partii Demokratycznej Zac Petkanas, Lewandowski zareagował nieprzetłumaczalnym, ale lekceważącym "womp, womp".

"Womp womp." While appearing on Fox News, former Trump campaign manager Corey Lewandowski dismissed the story of a 10-year-old girl with Down syndrome who was reportedly separated from her mother at the US-Mexico border https://t.co/0EwScqIYyn pic.twitter.com/t2mySSGyCr — CNN (@CNN) 20 czerwca 2018

Politykę imigracyjną Trumpa krytykuje niemal cały świat, nazywając ją "okrutną i nieludzką". Nawet żona prezydenta, Melania, oględnie skrytykowała działania męża.

Amnesty International: To tortury

Założenia "zero tolerancji" ostro krytykuje Amnesty International.

"To wyjątkowo okrutna polityka, która oznacza, że przerażone dzieci są wyrywane z ramion swoich rodziców i zabierane do przepełnionych ośrodków detencyjnych, w praktyce przypominających klatki. To nic innego jak tortury" - czytamy w oświadczeniu AI rozesłanym mediom.



Wiele spośród tych rodzin pochodzi z państw w których przemoc i naruszenia praw człowieka są zjawiskiem powszechnym, takich jak Salwador czy Honduras. Taka polityka jest rażącym naruszeniem praw tych rodziców i ich dzieci i jednocześnie naruszeniem zobowiązań USA w zakresie standardów ochrony uchodźców.

Amnesty International wzywa administrację USA do natychmiastowego porzucenia tej niepotrzebnej, niszczącej i bezprawnej polityki wymuszonych separacji. Amnesty International wzywa także do jak najszybszego połączenia tych rodzin, które zostały rozdzielone.