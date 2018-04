Donald Trump odwołuje wyjazd. Priorytetem decyzja w sprawie Syrii

Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump odwołał swojš podróż do Ameryki Południowej. Priorytetem dla amerykańskich władz jest odpowiedŸ na atak chemiczny w Syrii.

Prezydent Donald Trump poinformował wczoraj, że w cišgu dwóch dni rzšd Stanów Zjednoczonych podejmie decyzję, jaka będzie reakcja na atak chemiczny w Syrii.

Ponad 70 osób zginęło w miejscowoœci Douma na skutek zrzucenia przez wojska rzšdowe najprawdopodobniej gazów bojowych.

W pištek Donald Trump miał lecieć do do stolicy Peru - Limy, by wzišć udział w Szczycie Ameryk. Jego miejsce w amerykańskiej delegacji zajmie wiceprezydent Mike Pence.

Przedstawiciele Białego Domu poinformowali dziœ, że zmiana planów zwišzana jest z planowanš odpowiedziš na działania w Syrii.

- Prezydent pozostanie w Stanach Zjednoczonych, by nadzorować amerykańskš odpowiedŸ w sprawie Syrii i inne wydarzenia na œwiecie - powiedziała Sarah Huckabee Sanders, rzeczniczka Białego Domu.

Amerykańskie władze nie wykluczyły, że odpowiedziš na atak chemiczny będzie interwencja militarna w Syrii.