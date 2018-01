Trump oskarża Rosję: Pomaga Korei Północnej

Prezydent USA Donald Trump w rozmowie z agencjš Reuters oskarżył Rosję o to, że ta pomaga Korei Północnej obchodzić sankcje międzynarodowe nałożone na ten kraj.

- Rosja w ogóle nie pomaga nam w sprawie Korei Północnej - powiedział Trump. - To, w czym pomagajš nam Chiny, Rosja niweczy - dodał.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Mówišc o relacjach USA i Korei Północnej Trump wyraził wštpliwoœć, czy rozmowy z Kim Dzong Unem mogš doprowadzić do poprawy napiętej sytuacji na Półwyspie Koreańskim. - Usiadłbym do stołu, ale nie jestem pewien, czy to rozwišzałoby problem - powiedział nawišzujšc do wczeœniejszych negocjacji USA z Pjongjangiem.

Trump oskarżył swoich poprzedników - Billa Clintona, George'a W. Busha i Baracka Obamę o to, że nie byli w stanie poradzić sobie z Koreš Północnš. Dodał, że on sam ma na tyle bystry umysł, że jest w stanie to zrobić.

- Sšdzę, że moi poprzednicy zrozumieli, że muszš to zostawić prezydentowi, który osišga najlepsze wyniki w testach (inteligencji - red.) - zażartował.

Trump odmówił odpowiedzi na pytanie, czy angażował się w jakiekolwiek próby podjęcia bezpoœrednich rozmów z Kim Dzong Unem. Dodał, że ma nadzieję iż kryzys w relacjach USA-Korea Północna uda się rozwišzać w sposób pokojowy. - Ale jest bardzo prawdopodobne, że będzie inaczej - dodał.

Na pytanie czy USA powinny rozbudować system obrony przeciwrakietowej Trump odpowiedział: - Tak, powinniœmy. Zamawiamy więcej systemów obrony przeciwrakietowej. Zamawiamy też więcej ofensywnych systemów rakietowych.

Prezydent wyraził też wdzięcznoœć Chinom, za ograniczanie dostaw węgla i ropy naftowej do Korei Północnej, ale dodał, że Pekin mógłby zrobić więcej ws. Pjongjangu.

Trump stwierdził jednoczeœnie, że Rosja wykorzystuje sytuację, by "wejœć w miejsce opuszczone przez Chiny", w relacjach z reżimem Kim Dzong Una.

- Mógłby zrobić wiele - powiedział Trump o prezydencie Rosji Władimirze Putinie. - Ale niestety w niektórych przypadkach, prawdopodobnie, co Chiny odbiorš, to Rosja daje - dodał sugerujšc, że Rosja pomaga Korei Północnej obchodzić sankcje międzynarodowe.

Prezydent USA wyraził jednoczeœnie przekonanie, że na razie Korea Północna nie jest jeszcze w stanie razić swoimi rakietami celów w USA. - Jeszcze nie doszli do tego, ale sš blisko. Sš bliżej każdego dnia - dodał.

Trump odmówił odpowiedzi na pytanie, czy Stany Zjednoczone rozważajš ograniczony, prewencyjny atak, który miałby być pokazem siły skłaniajšcym Koreę Północnš do ustępstw.

- Rozgrywamy bardzo, bardzo trudnš partię pokera. Nie chcemy pokazywać, co mamy w ręku - stwierdził.