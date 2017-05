Maciej Maleńczuk stanie przed sądem

Prawnicy Ordo Iuris skierowali do Sądu Rejonowego w Krakowie prywatny akt oskarżenia w imieniu pokrzywdzonego działacza Fundacji Pro-Prawo do życia, który podczas pikiety antyaborcyjnej został zaatakowany przez muzyka, Macieja Maleńczuka.

Ordo Iuris uznało atak Macieja Maleńczuka oraz wpisy na portalu społecznościowym, jako naruszenie nietykalności cielesnej pokrzywdzonego. Prywatny akt oskarżenia został złożony w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia.

Na posiedzeniu pojednawczym stawili się zarówno pokrzywdzony jak i Maciej Maleńczuk. Do postępowania włączyła się prokuratura. Strony nie pojednały się, co spowodowało skierowanie sprawy przez Sąd na rozprawę główną. Oznacza to rozpoczęcie postępowania karnego wobec oskarżonego.

Kolejny termin rozprawy, podczas której zostaną przesłuchani pierwsi świadkowie, zaplanowano na 12 września 2017 r.