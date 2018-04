Trybunał Sprawiedliwości UE: za UberPop można ścigać na drodze karnej bez notyfikowania Komisji projektu przepisów

Państwa Unii Europejskiej mogš zakazać nielegalnego prowadzenia działalnoœci transportowej w ramach usługi UberPop i œcigać je na drodze karnej bez uprzedniego notyfikowania Komisji projektu aktu prawa zakazujšcego prowadzenia takiej działalnoœci - orzekł we wtorek Trybunał Sprawiedliwoœci UE.

Spółka Uber France œwiadczy za pomocš aplikacji na inteligentny telefon usługę zwanš „UberPop", umożliwiajšcš nawišzywanie kontaktów między właœcicielami aut niebędšcych zawodowymi kierowcami a osobami chcšcymi przebyć trasę miejskš. W ramach œwiadczonej za pomocš tej aplikacji usługi spółka ta ustala wysokoœć opłat za przejazd, pobiera opłatę od klienta, a następnie przekazuje jej częœć niezawodowemu kierowcy pojazdu oraz wystawia faktury.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Uber France jest œcigana karnie za zorganizowanie, za poœrednictwem usługi UberPop, systemu kojarzenia pasażerów z niezawodowymi kierowcami trudnišcymi się zarobkowym przewozem drogowym osób pojazdami przeznaczonymi do przewozu nie więcej niż dziewięciu osób.

Uber France broniło się, wskazujšc, że francuski przepis, na podstawie którego jest prowadzone postępowanie, stanowi przepis techniczny dotyczšcy usługi społeczeństwa informacyjnego w rozumieniu dyrektywy dotyczšcej norm i przepisów technicznych. Dyrektywa ta nakłada na państwa członkowskie obowišzek notyfikowania Komisji wszystkich projektów ustaw i innych regulacji ustanawiajšcych przepisy techniczne dotyczšce produktów i usług społeczeństwa informacyjnego. Władze francuskie nie notyfikowały zaœ w niniejszym przypadku Komisji projektu ustawy przed jej ogłoszeniem. Uber France wycišgnęła na tej postawie wniosek, że nie można prowadzić przeciwko niej dochodzenia w przedmiocie zarzucanych jej czynów.

Rozpatrujšcy tę sprawę Sšd okręgowy w Lille zwrócił się do Trybunału Sprawiedliwoœci z pytaniem, czy władze francuskie miały obowišzek uprzedniej notyfikacji Komisji projektu ustawy.

We wtorkowym wyroku TSUE rozstrzygnšł, że państwa członkowskie mogš zakazać nielegalnego prowadzenia działalnoœci transportowej takiej jak UberPop i œcigać jš na drodze karnej bez koniecznoœci uprzedniego notyfikowania Komisji projektu aktu prawa zakazujšcego prowadzenia takiej działalnoœci.

Trybunał przypomniał, że 20 grudnia ubiegłego roku w sprawie Uber Hiszpania rozstrzygnšł, iż oferowana w Hiszpanii usługa UberPop należy do dziedziny transportu i nie stanowi usługi społeczeństwa informacyjnego w rozumieniu dyrektywy 98/34. Zdaniem Trybunału usługa UberPop oferowana we Francji jest w swej istocie identyczna z tš oferowanš w Hiszpanii, przy czym to do sšdu okręgowego w Lille należy ustalenie tej kwestii.

Ze względu na to, iż usługa UberPop nie jest objęta tš dyrektywš, Trybunał doszedł do wniosku, że ustanowiony w niej obowišzek uprzedniej notyfikacji Komisji nie ma w jej przypadku zastosowania.

- Wynika z tego, że władze francuskie nie miały obowišzku uprzedniego notyfikowania tej instytucji projektu rozpatrywanego przed sšdem krajowym aktu prawa karnego - wskazał TSUE.

Wyrok w sprawie C-320/16 Uber France SAS