Czarnecki: Moje odwołanie to atak na Polskę

Słowa o „szmalcownikach" były wyłšcznie na użytek wewnętrzny – twierdzi eurodeputowany.

Rz: Czy z perspektywy czasu nie żałuje pan porównania Róży Thun do szmalcownika i straty stanowiska wiceszefa PE?

Ryszard Czarnecki, europoseł PiS: Czy zapyta pan paniš von Thun und Hohenstein, czy nie żałuje, że obraża Polskę i Polaków w zagranicznych mediach i zagłosowała 15 listopada 2017 roku w Parlamencie Europejskim za uruchomieniem sankcji przeciwko państwu polskiemu? Podkreœlam: państwu polskiemu, a nie tylko rzšdowi RP.

Pytałem i odpowiadała, że mimo głosowania za rezolucjš, jest przeciwko sankcjom dla Polski. A PO jest przeciwna łšczeniu kwestii praworzšdnoœci z nowš perspektywš budżetowš. Ale odpowiadajšc na pytanie...

Niczego nie żałuję i dalej będę bardzo krytycznie oceniał tych polityków, którzy majš reprezentować Polskę, a w gruncie rzeczy podnoszš rękę na własny kraj.

Sprzeciwiajš się poszczególnym działaniom rzšdu PiS, tak jak PiS sprzeciwiał się rzšdom PO, podnoszšc wiele kwestii w PE.

PO jakby nie chciał pamiętać jednego z przykazań Zwišzku Polaków w Niemczech z 1938 roku, które mówiło: „Ojczyzna jest Matkš, a o Matce nie mówi się Ÿle". Majšc do wyboru ratowanie stanowiska za wszelkš cenę czy lojalnoœć wobec własnego kraju i obronę jego interesów bez zważania na własne koszty,?oczywiœcie wybrałem to drugie. Myœlę, zresztš, że tak samo zrobiłoby 90 proc. Polaków, ludzi wychowanych w polskich domach w patriotycznej atmosferze.

Rozpropagowanie pojęcia „szmalcownik" nie pomogło Polsce w sytuacji konfliktu polsko-izraelskiego.

Zostało użyte parę tygodni przed sytuacjš napięcia w relacjach Polska–Izrael i wyłšcznie na użytek wewnętrzny. Bardzo Ÿle, że totalna opozycja wyeksportowała ten termin za granicę, aby mieć pretekst do odwołania polskiego wiceprzewodniczšcego Parlamentu Europejskiego. Oni nie cofnš się przed niczym. Czy naprawdę, jak mówi coraz więcej ludzi, dla opozycji, dla „totalsów" pojęcie polskiego interesu narodowego to słowa ze „Słownika wyrazów obcych"? Czyżby przyœwiecała im zasada, że im gorzej dla Polski, tym lepiej dla opozycji? Naprawdę interes Rzeczypospolitej nie powinien być piłkš w partyjniackiej grze.

Ma pan poczucie, że pańskie odwołanie to atak na Polskę?

Przecież to oczywiste. Te same œrodowiska polityczne, które inspirowały już 9 debat w europarlamencie na temat naszej ojczyzny, a w listopadzie ubiegłego roku przeforsowały antypolskš rezolucję, ostatnio zrobiły wszystko, aby odwołać polskiego wiceprzewodniczšcego.

Czy prof. Zdzisław Krasnodębski jako wiceszef PE będzie dobrym pańskim kontynuatorem?

Wspierałem go w kampanii, trzymam za niego kciuki i teraz też będę mu pomagał. Wierzę, że będzie dobrym wiceszefem parlamentu.

Jak zachowali się polscy eurodeputowani przy głosowaniu kandydatury prof. Krasnodębskiego?

Europosłowie PO głosowali dwukrotnie przeciw kandydaturze Polaka, Janusza Wojciechowskiego, na sędziego Europejskiego Trybunału Obrachunkowego w Luksemburgu. Głosowali też za odwołaniem Polaka z funkcji wiceprzewodniczšcego PE. Sporo z nich poparło antypolskš rezolucję w zeszłym roku.

A jak œwiadczy o PO brak poparcia dla kandydata z PiS?

To œwiadczy o nich jak najgorzej. Zresztš to z ich strony „stały fragment gry". Myœmy popierali kandydaturę Jerzego Buzka na szefa europarlamentu czy nawet Janusza Lewandowskiego na komisarza.

Mimo zapowiedzi wsparcia, sabotowaliœcie poparcie Donalda Tuska, przypuszczajšc przegranš szarżę z Jackiem Saryusz-Wolskim.

Gdy ważyła się kwestia drugiej kadencji Donalda Tuska, alternatywš dla niego był Polak. Ale przecież PO nie tylko nie wspiera Polaków, ale nawet w sprawach merytorycznych dla Polski ważnych nie chce działać ponad podziałami, nie chce wspólnie bronić polskiej racji stanu. Na przykład PiS zrobił w PE konferencję na temat niemieckich reparacji dla Polski. Nie przyszedł na niš żaden przedstawiciel opozycji. Gdy takš samš konferencję o niemieckich reparacjach, ale dla Grecji, robił Grek Notis Marias, przyszli na niš wszyscy greccy posłowie w PE. Taka jest różnica między opozycjš w Grecji, a tš w Polsce.

Czy rzšd powinien wycofać się z ustawy o IPN?

Nie. Ustawa już obowišzuje. Czekamy na wyrok Trybunału Konstytucyjnego i ewentualne korekty. Nie sšdzę, aby miały one jednak fundamentalny charakter.

Czy Mateusz Morawiecki sprawdza się na funkcji premiera, choćby bioršc pod uwagę wypowiedzi w Monachium, czy dopiero uczy się bycia politykiem?

Odpowiem na to najkrócej, ale bardzo treœciwie: „murem za Morawieckim". Nasz premier ma poparcie Jarosława Kaczyńskiego i całej formacji niepodległoœciowej.

Co rzšdzšcy mogš zrobić, żeby zażegnać konflikt polsko-izraelski? Jaki może być inny gest dobrej woli wobec Izraela, żeby uciszyć burze wokół ustawy o IPN?

Wolę mówić o napięciach niż o konflikcie między Warszawš a Tel-Avivem. A gesty dobrej woli powinny czynić obie strony. Skšdinšd wizyta naszej delegacji w Izraelu niewštpliwie jest takim właœnie gestem.

Czy spodziewałby się pan wsparcia dla Polski ze strony Donalda Tuska w konflikcie polsko-izraelskim?

Przewodniczšcy Rady Europejskiej nie jako Polak, ale jako szef ważnej instytucji unijnej, powinien zawsze wspierać kraje członkowskie UE w ich relacjach z tzw. państwami trzecimi. To naturalna rola szefa Rady Europejskiej.

Czy Polska straci œrodki unijne, jeœli nowa perspektywa budżetowa będzie uzależniona od praworzšdnoœci w Polsce?

Polska, jak wszystkie inne kraje członkowskie UE, dostanie mniej pieniędzy z Brukseli ze względu na brexit. A ponieważ jeszcze wyraŸnie wzrósł nam PKB na głowę mieszkańca, to będzie to kolejny obiektywny powód, że tych œrodków otrzymamy mniej. Co zaœ do „transakcji wišzanej": praworzšdnoœć – pienišdze, to na takie sztuczki nie pozwala unijne prawo.

Może PiS powinno wycofać się, choćby częœciowo, w reformy sšdownictwa w obecnym kształcie?

PiS nie wycofa się z reformy zastšpienia wymiaru niesprawiedliwoœci prawdziwym wymiarem sprawiedliwoœci. Mamy poczucie, że w tym zbożnym dziele wspiera nas wyraŸna większoœć społeczeństwa. Zatem Krajowa Rada Sšdownictwa powstanie i będzie sprawnie funkcjonować.