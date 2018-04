O. Rydzyk na billboardach PO. Posłanka PiS staje w obronie

Politycy PO umieœcili na billboardach wizerunek o. Tadeusza Rydzyka. Posłanka PiS Anna Sobecka chce, by sprawš zajęła się prokuratura.

W tym tygodniu Platforma Obywatelska rozpoczęła akcję "konwój wstydu". Na mobilnych billboardach w całej Polsce pojawiły się wizerunki członków PiS oraz osoby z otoczenia partii.

W ramach akcji politycy PO chcš pokazać Polakom, ile pieniędzy trafiło do kieszeni polityków PiS. Na jednym z billboardów pojawił się wizerunek o. Tadeusza Rydzyka. Obok zamieszczono napis: "Tadeusz Rydzyk wzišł 94 mln zł dotacji!".

Poniżej dalsza częœć artykułu

Przeciw akcji PO zaprotestowała Anna Sobecka z PiS. "W zwišzku z działaniami, jakie zostały podjęte na terenie Torunia i całej Polski polegajšcymi na umieszczeniu wizerunku dyrektora katolickiej rozgłoœni na ruchomym billboardzie insynuujšc, że O. Tadeusz Rydzyk wzišł 94 min zł z państwowych dotacji, uprzejmie proszę o rozważenie, czy działania te nie naruszajš dobrego imienia duchownego Ojca dr. Tadeusza Rydzyka i czy nie podważajš zaufania niezbędnego do wykonywania pracy duszpasterskiej jak też zaufania niezbędnego do pełnienia przez niego funkcji dyrektora Radia Maryja" - napisała w liœcie do prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry.

"Pragnę przypomnieć, że w 2008 r. Narodowy Fundusz Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej cofnšł fundacji Lux Veritatis dotację na odwierty geotermalne w Toruniu. Pretekstem do odstšpienia od umowy były rzekome wštpliwoœci dotyczšce praw własnoœci nieruchomoœci stanowišcych zabezpieczenie wypłaty dotacji. Tymczasem, jak przyznał były minister gospodarki, wicepremier Janusz Piechociński, była to decyzja polityczna. Dotacja N FO ŒiG W na geotermię w Toruniu została ponownie przyznana i nie znajduje się ona w prywatnych rękach, ale należy do Fundacji Lux Veritatis i jest przeznaczona na prace zwišzane z pozyskiwaniem odnawialnych Ÿródeł geotermalnych" - czytamy w oœwiadczeniu posłanki PiS.

"Apeluję do polityków Platformy Obywatelskiej o zaprzestanie rozpowszechniania nieprawdziwych informacji. Jednoczeœnie zachęcam do rozliczenia się ze wszystkich afer i przyznanych sobie nagród, które miały miejsce za rzšdów koalicji PO-PSL" - dodaje Anna Sobecka.