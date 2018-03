Stanisław Pięta: Ludzie będą się domagać zabijania nienarodzonych dzieci?

Poseł PiS Stanisław Pięta pytany przez Radio Zet o zapowiedziany na pištek protest przeciwko projektowi ustawy zaostrzajšcemu przepisy dotyczšce aborcji w Polsce, stwierdził, że protestować może "jakaœ grupa lewackich frustratów". - Ale to wszystko - dodał.

Pięta zadeklarował, że on sam poprze projekt "Zatrzymaj aborcję", który ma doprowadzić do wykreœlenia z przepisów przesłanki pozwalajšcej na aborcję w przypadku uszkodzenia płodu. Autorom przepisów zależy m.in. na tym, by zakazać aborcji w przypadku, gdy u dziecka zdiagnozowany zostanie zespół Downa.

Poniżej dalsza częœć artykułu

- Ja poprę projekt, uważam, że to dobry projekt, chore dzieci zasługujš na leczenie, a nie na prewencyjne zabójstwo - stwierdził Pięta.

Pytany o protesty zapowiedziane przeciwko zmianom w prawie (w œrodę ma się odbyć ostrzegawczy strajk studentów UW, w pištek - tzw. czarny pištek organizowany przez organizację pozarzšdowš Akcja Demokracja), Pięta wyraził zdziwienie, że "zwolennicy zabijania dzieci nienarodzonych będš protestować?".

- Przeciwko czemu? Przeciwko temu, że chcemy chronić te dzieci? Naprawdę sšdzi pan, że znajdš się ludzie, którzy będš się domagać zabijania nienarodzonych dzieci i ze będzie to duży protest? - pytał poseł dziennikarza.

- Może będzie to jakaœ grupa lewackich frustratów,a le to wszystko - dodał.

Szybszego procedowania projektu "Zatrzymać aborcję" domagał się w weekend Episkopat. W poniedziałek sejmowa komisja sprawiedliwoœci zaopiniowała ten projekt pozytywnie.

Razem z projektem "Zatrzymaj aborcję" do Sejmu trafił w tym roku projekt "Ratujmy kobiety", liberalizujšcy przepisy aborcyjne. Projekt ten został jednak odrzucony w I czytaniu przez Sejm .