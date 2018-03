Krystyna Pawłowicz: Sędzia z Irlandii nienawidzi Polski lub wzięła łapówkę

Posłanka PiS Krystyna Pawłowicz skomentowała decyzję sędzi Aileen Donnelly z Irlandii, która wstrzymała ekstradycję polskiego przestępcy. - To jest oszczerstwo wymierzone w państwo polskie - oceniła.

W Irlandii zatrzymano poszukiwanego przez polskiego służby Artura C. Mężczyzna poszukiwany był m.in. za handel narkotykami. Do ekstradycji Polaka nie dojdzie, ponieważ sędzia ma wštpliwoœci wobec przestrzegania zasad demokracji i praworzšdnoœci w Polsce.

Sprawę skomentowała na antenie Polskiego Radia posłanka PiS Krystyna Pawłowicz. – Podejrzewam, że w Irlandii również obowišzuje zasada legalizmu, czyli można orzekać tylko wtedy, jeœli prawo na to zezwoli. Uznanie swobodne jakiegoœ sędziego, który być może wczeœniej czytał literaturę, albo jakieœ odpryski „Wyborczej”, albo już tam gdzieœ go ustawiano, bo sędziowie nasi bardzo często jeŸdzili tam i ustawiali te œrodowiska sędziowskie itd. – powiedziała.

Poniżej dalsza częœć artykułu

- Być może sędzia z Irlandii tak bardzo przejęła się tymi kłamliwymi informacjami, że rzeczywiœcie uważa, że w Polsce stanie się tej osobie jakaœ krzywda - dodała posłanka PiS.

Zdaniem Pawłowicz cała sytuacja jest skandalem. – Pan premier złożył „Białš Księgę”. Sędzia widocznie jakiœ analfabeta albo łapówkę wzišł. Gdyby chciał się dowiedzieć, jak to wyglšdało, to mógłby przeczytać „Białš Księgę” i zaczerpnšć informacji. Jest to po prostu skandal i mnie się wydaje, że Komisja Sprawiedliwoœci na pewno będzie interweniowała - mówiła.

- Ten sędzia wie o co chodzi, tylko też nienawidzi Polski, albo wzišł łapówkę od tego podejrzanego - dodała.