Bartłomiej Misiewicz: Mam nadzieję, że kiedyś wrócę do polityki

Były rzecznik MON Bartłomiej Misiewicz liczy na to, że wieloletnie doœwiadczenie, które zdobył u boku Antoniego Macierewicza będzie mógł w przyszłoœci wykorzystać w polityce.

Bartłomiej Misiewicz powiedział, że doszło do pewnych incydentów, które nie powinny mieć miejsca, a zdarzyły się z powodu braku jego ostrożnoœci. Były rzecznik MON przyznał, że mówi teraz o tym z przykroœciš.

- Z drugiej strony cieszę się, że w tak młodym wieku miałem możliwoœć naprawiać te błędy, przykładem może być powrót na studia i zdobycie wykształcenia. Mam nadzieję, że kiedyœ będę mógł wrócić do polityki - powiedział Misiewicz.

- Cała moja wiedza i warsztat, który zdobywałem przy Antonim Macierewiczu dla Polski zawsze będzie do dyspozycji - dodał.

Pytany, czy wróciłby do Prawa i Sprawiedliwoœci, gdyby dziœ pojawiła się taka możliwoœć, odpowiedział, że nie chce gdybać, bo nie ma takiej propozycji z żadnej strony, a dodatkowo spotkałoby się to z atakiem na rzšd PiS.

Były rzecznik prasowy MON mówił również o pozwaniu posła Nowoczesnej Piotra Misiło. Misiewicz domaga się publikacji przeprosin na oraz 40 tysięcy złotych na cele charytatywne.

- WypowiedŸ posła Piotra Misiło zmusiła mnie do zabrania głosu publicznie. Granice wytrzymałoœci moich bliskich zostały przekroczone, było to dla mnie obraŸliwe, nie zgadzam się na to - powiedział Misiewicz.