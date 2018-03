Leszek Miller: PiS czeka "repolonizacja partii"

Zdaniem Leszka Millera ostatnie problemy PiS prędzej czy póŸniej odbijš się w sondażach.

Temat nagród przyznanych ministrom oraz kontrowersje zwišzane z przyjętš nowelizacjš ustawy o IPN nie wpłynęły na wyniki Prawa i Sprawiedliwoœci. Partia Jarosława Kaczyńskiego nadal zdecydowanie prowadzi w sondażach. W marcowym badaniu Kantar Public PiS wskazało 37 proc. ankietowanych. Czytaj więcej

O sytuacji wokół PiS mówił w TVN24 Leszek Miller. - To wszystko będzie do czasu, dlatego, że iloœć przechodzi w jakoœć. Nagromadzenie się tych drobniejszych elementów w pewnym momencie tworzy masę krytycznš, i ta masa krytyczna powoduje eksplozję - ocenił były szef SLD.

Zdaniem byłego premiera obniżenie wyników w sondażach w konsekwencji doprowadzi do sporów wewnštrz PiS. - PiS przeżyje to, co wiele lat temu Jan Rokita okreœlił jako repolonizację partii politycznych - ocenił. - Będš się wewnętrznie rozkładać - dodał.

Miller uważa, że zmiana premiera nie przyniosła oczekiwanych efektów. - Miało być dobrze, a wyszło tak jak zwykle. Mija sto dni rzšdu i to jest sto dni udręk premiera Morawieckiego - powiedział.

- Jeżeli to miało być tak, że prezes sobie obmyœlił, że Morawiecki będzie jego politycznym następcš, że przejmie kiedyœ PiS, to widać już, że tak się nie stanie - dodał.