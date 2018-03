Antoni Macierewicz: Mają krew na rękach. Opozycja ich broni

- To nie jest opozycja opozycjš. Oni sš ludŸmi głoszšcymi hasła, argumenty i interesy zewnętrzne wobec Polski - powiedział były szef MON Antoni Macierewicz.

Ustawa o pozbawianiu stopni wojskowych osób i żołnierzy, którzy w latach 1943–1990 swojš postawš sprzeniewierzyli się polskiej racji stanu, przyjęta przez Izbę Niższš parlamentu.

Ustawa ma wejœć w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Głosowanie nad całoœciš ustawy poprzedziła ostra wymiana zarzutów między stronš rzšdowš popieranš przez Kukiz'15 a opozycjš. Ta wskazywała, że ustawa jest – mówišc delikatnie – niestarannie przygotowana.

- Jest coœ niesłychanie szokujšcego w tym, że ludzie, którzy zasiadajš w Sejmie dzięki polskim głosom, broniš okupantów, broniš tych, którzy majš krew Polaków na swoich rękach, którzy przez lata upokarzali samo imię Wojska Polskiego - powiedział Macierewicz po głosowaniu.

- Oni nie sš opozycjš; oni sš ludŸmi głoszšcymi hasła, argumenty i interesy zewnętrzne wobec Polski - dodał były szef MON.

Macierewicz uważa, że przewidziane w ustawie decydowanie przez ministra obrony narodowej kto powinien zostać pozbawiony stopnia wojskowego to dobra decyzja. - To jest najsłuszniejsze rozwišzanie, bo on jest człowiekiem najbardziej kompetentnym, ma największy wglšd w dokumentację kadrowš i to on w największym stopniu może powiedzieć, kto wyrzšdził największe szkody swoim postępowaniem - powiedział.