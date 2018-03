Macierewicz: Wielki międzynarodowy atak na Polskę

- Nie ma wštpliwoœci, ze cała ta operacja była operacjš wymierzonš przeciwko państwu polskiemu, majšcš stworzyć rozdŸwięk, majšcš doprowadzić do konfliktu, osłabić zwišzki jakie łšczš Polskę z USA - mówił w felietonie publikowanym przez TV Trwam i Radio Maryja były szef MON Antoni Macierewicz. Odniósł się w ten sposób do materiału opublikowanego dwa dni temu przez Onet.

Onet we wtorek ujawnił treœć notatki ze spotkania polskich dyplomatów m.in. z bliskim współpracownikiem Rexa Tillersona. Z notatki wynikało, że USA do czasu zmian w znowelizowanej ustawie o IPN zamrażajš kontakty z Polskš na wysokim szczeblu. W dniu publikacji materiału Departament Stanu poinformował, że nie zawiesza kontaktów z Polskš, ale przypomniał jednoczeœnie o zaniepokojeniu z powodu kształtu nowelizacji ustawy o IPN. Rzeczniczka Departamentu Stanu nie odniosła się natomiast do samej notatki.



W œrodę MSZ poinformował o złożeniu zawiadomienia o podejrzeniu przestępstwa w zwišzku z ujawnieniem wewnętrznej notatki resortu dziennikarzom.

Poniżej dalsza częœć artykułu

- Fake news to w wolnym tłumaczeniu trujšce informacje. Informacje, które majš kogoœ lub coœ zniszczyć. Spotkaliœmy się z tym w ostatnim czasie w zwišzku z wielkim międzynarodowym atakiem któremu podlega Polska - mówił w swoim cotygodniowym felietonie "Głos Polski" były szef MON.

Macierewicz mówił następnie o "ataku uruchomionym przez jeden z portali internetowych". - Sugerował, że jest jakiœ straszliwy spór między Polskš a USA, konflikt tak głęboki, tak dramatyczny, iż oto prezydent Rzeczpospolitej, premier mieli dostać zakaz wstępu do Białego Domu i kontaktowania się z prezydentem USA - mówił Macierewicz nie wymieniajšc ani razu nazwy Onet.

- Abstrahujšc od zupełnej absurdalnoœci takiego postawienia sprawy, nie mówišc o tym że Polska jest strategicznym sojusznikiem USA (...) ten materiał jest po prostu fałszywy - stwierdził Macierewicz.

- Nie ma wštpliwoœci, ze cała ta operacja była operacjš wymierzonš przeciwko państwu polskiemu, majšcš stworzyć rozdŸwięk, majšcš doprowadzić do konfliktu, osłabić zwišzki jakie łšczš Polskę z USA - dodał.

Następnie były szef MON stwierdził, że kolejnym przykładem takiej operacji wymierzonej w Polsce sš doniesienia, że kierowana przez Macierewicza podkomisja smoleńska nie przedstawi 10 kwietnia tego roku "raportu technicznego" ze swoich prac (8 marca napisał o tym portal wPolityce.pl).

- To pseudoinformacja, dezinformacja. Podchwyciły jš media, które od poczštku broniły Rosjan, które sš zainteresowane w obronie sprawców œmierci polskiego prezydenta - mówił były szef MON.