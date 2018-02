Karczewski: Ustawa o IPN będzie funkcjonować

- To nie jest spotkanie wyborcze - mówił marszałek Senatu Stanisław Karczewski na œrodowym spotkaniu z mieszkańcami Bielan.

W Mediatece zebrało się kilkadziesišt osób, a w trakcie dyskusji padły deklaracje nie tylko dotyczšce Warszawy, ale też ogólnych spraw politycznych.

Karczewski stwierdził m.in. że nowelizacja ustawy o IPN będzie funkcjonować i wejdzie w życie. - Nie spodziewam się efektów od razu - zastrzegł.

Marszałek Senatu przyznał również, że PiS nie wybrało jeszcze kandydata na prezydenta Warszawy. Ale w trakcie rozmowy podkreœlał m.in. swoje zwišzki z Warszawš i dzielnicš Bielany. Oto najważniejsze cytaty z ponad dwugodzinnego spotkania, w trakcie którego padło kilkanaœcie pytań do marszałka Senatu:

- O audycie: Po zmianie władzy będzie potrzebny audyt, od poczštku do końca. Będę też apelować do prezydent Warszawy, by przeprowadziła bilans zamknięcia.

- O programie PiS: Warszawa potrzebuje nowego impulsu i nowego spojrzenia. Potrzebuje zrównoważonego rozwoju. Mamy już gotowe zręby programu, wiele elementów pochodzi z programu Jacka Sasina.

- O ustawie o IPN: Ona wchodzi w życie 1 marca. Będzie funkcjonować. nie spodziewam, zeby z dnia na dzień przyniosła efekty. Będziemy konsekwentni.

- O dużej ustawie reprywatyzacyjnej: Nie jest zamrożona w sensie takim, że nad niš nie pracujemy. Jest analizowana, zastanawiamy sie. Będzie decyzja polityczna. Byłaby atutem w kampanii.

- O postawie wobec Izraela: Godnie i z honorem będziemy mówili o prawdzie. Od tego nie odstšpimy. Musimy być stanowczy. Bardzo proszę o wzajemny szacunek.

- O próbach wpływania na kształt ustaw: Do mnie zgłaszali się ambasadorwie, oni chcieli rozmawiać na temat ustaw. Zawsze odmawiam w takich sytuacjach. To były m.in. ustawy o sieci szpitali, o pogotowiu ratunkowy. My mamy dbać o interes narodowy, a nie firm które tu dobrze zarabiajš. Jeœli ktoœ chce rozmawiać o współpracy, to ja jestem otwarty. Ale nie o ustawach, które przygotowujemy.

- O reparacjach: Sprawa reparacji [wobec Niemiec] będzie przez nas podejmowana. Konsekwentnie, zdecydowanie w sposób nieugięty.

- O sondażach: Widać przepływ elektoratu z Nowoczesnej do SLD. Wczeœniej te przepływy były między N a PO. Nowoczesna powstała w kontrze do PO. W tej chwili widzę, ze zbliża się do PO, to może spowodować, że tej partii nie będzie.

- O miesięcznicach: Będš jeszcze dwie - w marcu i kwietniu. Ale będziemy się nadal póŸniej spotykać, nie możemy zapomnieć.